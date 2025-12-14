Giráldez: «Sería el broche de oro dar a los aficionados esa victoria que merecen y esperan»

Claudio Giráldez espera que el Celta ponga el colofón a un año histórico con un triunfo frente al Athletic que acabe con una racha negativa como local que se prolonga desde hace ya ocho partidos. «Sería un gran broche de oro dar a los aficionados esa victoria que merecen y esperan. Queremos que vayan a Balaídos con la misma ilusión y se encuentren felices al acabar el partido», declaró ayer el técnico celeste en la rueda de prensa previa al encuentro.

Giráldez ve en la visita de los de Ernesto Valverde una gran oportunidad para saldar esta vieja cuenta pendiente con la hinchada. «Qué mejor que hacerlo en este último partido del año 2025, que ha sido histórico para todos los aficionados del Celta y todos los que queremos al club», precisó el preparador céltico, que defendió la actitud de sus futbolistas en cada uno de los encuentros que su equipo ha disputado este curso como local: «No sé si puede hablar de deuda. El equipo ha intentado hacer las cosas lo mejor posible, unas veces las cosas salen y otras no. El año pasado estábamos en la situación opuesta».

El entrenador del Celta no encuentra, de hecho, una explicación lógica para los pobres resultados que su equipo ha venido firmando en casa. «No tiene nada que ver con un déficit de intención del equipo ni con que falta una grada ni con que la gente no esté apoyando. Todo lo contrario. No estamos siendo capaces de encontrar nuestra mejor versión», aclaró el louriñés, que detalló: «Nuestra manera de plantear los partidos es la misma. El equipo ha tenido rachas muy buenas en casa sin haber jugado bien. Hemos tenido momentos muy buenos de juego, sobre todo al principio de temporada. Cuando las cosas no te salen no todo es mala suerte ni algo azaroso, sino que hay algo que estás haciendo mal. Tenemos claro cosas que no estamos haciendo bien en casa y queremos mejorar. No hemos tenido esa pizca de acierto».

Claudio Giráldez admitió que esta mala racha en casa comienza a pasar factura en el plano mental. «Cuantos más partidos pasen [sin ganar], hay una parte psicológica. Nos estamos yendo todos fastidiados para casa cuando no conseguimos la victoria. Más allá de los aficionados, el club y los jugadores también la merecen. Ojalá podamos dársela contra un rival Champions, que va a ser muy complicado», destacó el porriñés, que achacó en parte el problema a la entidad de los adversarios que han pasado por el estadio celeste: «Hemos tenido un calendario muy fastidiado en esta primera vuelta contra equipos de un nivel muy alto. Hemos tenido partidos muy buenos en los que no hemos merecido no ganar».

El duelo frente al Athletic será de la máxima exigencia en todos los sentidos, tanto por la calidad de un rival que ya ha dado muchos problemas en el pasado, como por su gran condición física. «Es un partido contra un rival muy exigente en lo físico. Dentro del perfil del jugador, sobre todo en la última línea de ellos, nos va a tener que provocar alguna adaptación nuestra en función del once», observó el técnico, que pidió a sus jugadores «mejores prestaciones con la pelota» para contrarrestar la superioridad física del adversario. «Por caprichos del calendario nos han cuadrado tres equipos de lo más físico en una misma semana. En este tipo de partidos, cuando no estás cómodo, si cometes un error, te cuesta puntos», comentó. «Aunque no estemos cómodos ser capaces de defender bien, como hicimos en el Bernabéu y como no hicimos contra el Bolonia, que concedimos demasiadas ocasiones de gol en errores individuales nuestros. Estuvimos demasiado largos», relató el preparador céltico, que remachó: «Cuando no somos superiores en lo físico, que a veces no lo somos, tenemos que llevar los partidos a nuestro terreno».

Sobre el previsible retorno de Iñaki Willliams, que apunta al once tras superar una larga lesión, Giráldez reconoce que puede condicionar el juego del Athletic. «Es un partido contra un rival muy exigente en lo físico. Dentro del perfil del jugador, sobre todo en la última línea de ellos, nos va a tener que provocar alguna adaptación nuestra en función del once. No es lo mismo que juegue Iñaki que te actúa como segundo punta y corre en transición, que te juegue un jugador más corto como Berenguer, o te juegue Nico o Unai, o que juegue un falso nueve o te juegue Guruceta. Son adaptaciones que hay que hacer», explicó el louriñés.

Renovación de Garcés

En su comparecencia ante los medios informativos, Claudio Giráldez celebró la renovación hasta 2030 de Marco Garcés como director de fútbol del Celta: «Me alegro por el club, por él. Es una buena noticia tener estabilidad en la dirección deportiva y dirección del club siempre es bueno para cualquier entidad. Me alegro, le felicité. Me alegro por él y por todos».

El entrenador del Celta se refirió finalmente a situación de Hugo Sotelo, desaparecido en los últimos encuentros tras un solvente inicio de curso: «Ha jugado el partido del Barça de los últimos de titular. Ha jugado el partido de Copa. Es una opción para mañana. Tenemos muchos partidos y tiene, como todos, que apretar y estar a su mejor nivel para ser titular. Y cuando tenga la oportunidad, que la tendrá, aprovecharla».