El Celta Fortuna se agarra otra vez a la épica

1 Athletic B: Santos, Aldai (Adrián Perez, 82´), Ebro (Irurita, 58´), Jon de Luís, Barandalla, Lete (Guibe, 58´), Eder García, Conde (Huestamendia, 46´), Ibon Sánchez (Beñat Garcia, 21´), Bujan (Hierro, 64´), Ibai Sanz. 2 Ceta Fortuna: Coke Carrillo, Anxo Rodríguez, Pablo Meixús, Seyni Ndiaye, Anthony Khayat, De la Iglesia (Antañón, 46´), Hugo Burcio, Joel López (Milla, 88´), Hugo González (Capde, 81´), Álvaro Marín (Bernard Somuah, 46´, Ángel Arcos, 74´), Oscar Marcos (Jaime Vazquez, 65´) Goles: 1-0 (27´) Ebro. 1-1 (54´) Jon de Luís en propia puerta. 1-2 (63´) Antañón

Con un hombre menos durante 80 minutos por las largas prolongaciones de los dos tiempos, el Celta Fortuna consiguió una extraordinaria victoria en Lezama, la cuarta en los últimos 6 partidos disputados. Un gran trabajo de equipo y una lectura perfecta de Fredi Alvarez llevaron a los vigueses a conseguir los tres puntos en disputa. Y es que se han acostumbrado a ganar en el feudo vizcaíno, porque ya lo hicieron en las dos anteriores visitas, hace 4 años con gol de Gabri Veiga y poco más de 14 meses con un tanto de Fer López.

Fredi Álvarez dio entrada en el once a De la Iglesia, Joel Ndiaye y Khayat respecto al conjunto que salió derrotado en la jornada anterior. Colocó tres centrales, dos carrileros largos y a Burcio con la ayuda de De la Iglesia para dar salida al balón. Punta de ataque para Álvaro y con Hugo y Óscar por detrás para estar atentos a la mínima posibilidad. Y, tras los primeros forcejeos, un error local en el minuto 8 no sería aprovechado por Óscar ya que su disparo fue despejado por Santos.

El mayor dominio de los celestes provocó poco después una falta directa que Hugo lanzó por encima de la barrera y de nuevo estuvo listo el cancerbero local para desbaratarla. Los cachorros no conseguían enlazar su fútbol y solo en una rápida contra Ibai Sanz llevaría peligro con un chut al lateral de la red. Poco después, una disputa del central Ndiaye, que entró fortísimo a Ibon Sánchez, le costó la roja directa y la lesión al capitán bilbaíno. Corría el minuto 20 y dejaba a su equipo con diez futbolistas y un panorama complicado.

El decorado cambió radicalmente y ahora serían los rojiblancos los que controlaban la contienda. Y, tras el primer córner local, un remate de Aritz Conde lo tocaba de cerca el central Eneko Ebro para conseguir adelantar a los suyos. Un tanto que fue revisado primero por el asistente y luego por el colegiado riojano y que además le costaría la amarilla a Freddy Álvarez por protestar.

El Fortuna no taró en dar señales de vida y dejar claro que iba a vender cara su piel. Álvaro tuvo una oportunidad que enviaría cerca del palo y otra vez Hugo pondría a prueba a Santos, que volvería a responder con una gran intervención. Burcio había retrasado unos metros su posición para incrustarse en el centro de la zaga y tapar así al goleador local Ibai Sanz, que con su disparo remataría en un par de ocasiones cerca de los palos. Y en el minuto 44 tocaría lo justo para evitar a Coke y este quedó sobre la línea de meta. Joel se equivocó al cedérselo al portero cuando lo iba a recoger y el colegiado decretó un libre indirecto que lanzado desde la línea del área pequeña no tendría mayores consecuencia.

Tras el paso por vestuarios, Fredi Álvarez dio entrada a Antañón para llevar las riendas como mediocentro y a Bernard Somuah en punta de ataque. El Celta Fortuna dio un paso adelante y encerró al Bilbao Athletic en los primeros minutos de la reanudación. Estos cambios tuvieron su premio con el empate tras un pase de Hugo desde la derecha que De Luis introdujo en su portería. Las tablas obligaron a Jokin Aranbarri a introducir dos nuevos jugadores en su equipo, que sí llegaba al área gallega, pero sin encontrar posiciones claras de remate. El recién incorporado Huestamendia obligaría a estirarse a Coke. Un minuto después, y desde unos 20 metros, el también recambio Antañón marcaría uno de los goles de la jornada al enviar el cuero a la escuadra y así poner a los suyos por delante. A pesar del tanto, los vigueses no bajaron en su presión y derrocharon intensidad y lucha en la disputa por el esférico. Aún unos rojiblancos que seguían sin hallar un camino claro hacia la portería de Coke. Y en un choque, Bernard Somuah recibió un golpe en la cabeza y tuvo que ser sustituido por el juvenil Ángel Arcos. Ahora el empuje bilbaíno era incesante y obligó al repliegue celeste, aunque nunca conseguían enlazar un último pase bueno por las continuas ayudas de los de Álvarez y la buena actuación de Coke, que despejaba todo lo que le llegaba. Además, seguían sin renunciar a las contras y Ángel Arcos se dejaría ver con un gran remate que desviaría Santos a córner.

En la prolongación, hasta el guardameta vasco subiría a rematar el último saque de esquina, pero transcurrieron los seis minutos sin pena ni gloria para los de Aranbarri y con una inmensa alegría para los de Fredi Álvarez que vuelven a la segunda plaza de la clasificación y confirman que el hecho de jugar con uno menos para ellos no es sinónimo de nada.