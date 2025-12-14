El Celta se exige una alegría en casa

El Celta se propone poner fin a su perniciosa racha como local con un triunfo frente al Athletic (Balaídos, 16.15 horas, DAZN) que sirva de colofón a un 2025 histórico. Quiere despedir el grupo de Giráldez el año en casa con una victoria que se le resiste desde que el campeonato alzó en telón y que ha perseguido sin éxito durante ocho largas jornadas con mejor juego que resultados. Llega el equipo vigués a este choque con regusto agridulce, tras diluirse con una contundente derrota europea frente al Bolonia su conquista del Santiago Bernabéu, que los celestes asaltaron en un partido brillante, como casi todos los que han jugado a domicilio este curso. A estas prestaciones como visitante quiere agarrarse el Celta para revertir de una vez por todas una racha que se convertirá en la peor de la historia, si no logran sumar de tres esta tarde, pero que podría servir para dar un salto en la tabla, si se vence al Athletic, situando al equipo a rebufo de los puestos europeos.

Será, en todo caso, una prueba de la máxima exigencia frente a un rival que se maneja como pocos en Balaídos -siete victorias y un empate en sus últimas 12 visitas al coliseo celeste– y que se presenta en un momento dulce de juego tras su última victoria liguera contra el Atlético de Madrid y el ejercicio de resistencia firmado el pasado miércoles en San Mamés para rebañar en la Champions un valioso empate sin goles contra el vigente campeón, el todopoderoso PSG.

Gestión del esfuerzo

Giráldez deberá gestionar muy bien el esfuerzo que va a suponer medirse en el plazo de una semana a tres adversarios de tanto fuste como el Real Madrid, el Bolonia y el Athletic. Los de Valverde atesoran calidad en todas sus líneas, presumen de músculo y manejan un amplio abanico de recursos en su frente ofensivo, al que retorna Iñaki Williams.

Con gente renqueante por el esfuerzo realizado el jueves, es seguro que Giráldez volverá a agitar su once con futbolistas de refresco. No habrá cambios en la portería, coto privado de Andrei Radu, pero sí en el eje de la defensa, donde puede en el perfil derecho puede ser novedad Yoel Lago, repetir en el centro Starfelt, y regresar al perfil izquierdo Marcos Alonso tras descansar el jueves.

Más dudas existen en el medio del terreno, donde se esperaban novedades. En el carril derecho parece apuesta segura Javi Rueda, ausente de partida contra los italianos, con alta probabilidad de que repita Carreira, que cambiaría de banda con respecto al choque contra el Bolonia. Giráldez deberá evaluar no obstante el cansancio del canterano, que podría ceder el paso a Ristic.

Alineaciones probables del partido. / FDV

En el eje de la medular existe la duda de si el técnico celeste volverá a echar mano de Ilaix Moriba después de jugar completos dos partidos de la máxima exigencia física u optar por otras alternativas. Miguel Román parece una clara opción, sin descartar otras posibilidades como Beltrán o Sotelo, incluso Damián, pese a la evidente pérdida de protagonismo que en los últimos tiempos ha tenido tanto el medio centro vigués como el pivote pontareano.

Diferentes opciones

Por lo que respecta al frente ofensivo, todas las opciones están abiertas. Los problemas físicos que de un tiempo a esta parte arrastran Borja Iglesias y Bryan Zaragoza, agravados por el extenuante esfuerzo realizado el jueves, hacen pensar que ambos iniciarán el choque en el banquillo, aunque Giráldez no los descartaba ayer para el once. Lo mismo podría pensarse de Williot (tres goles en los dos últimos partidos), que ha regresado de su lesión en modo irresistible.

Las novedades podrían ser Iago Aspas, suplente en los dos últimos partidos y azote habitual de los leones, a los que ha marcado 11 goles en 19 partidos, Jutglà, que ocuparía la posición de nueve y Hugo Álvarez, un chico al que el Athletic se le ha dado especialmente bien en las dos últimas temporadas.

Ernesto Valverde, mientras, no va a poder contar por lesión con Robert Navarro, pero recupera a Iñaki Williams, que volvería a la tutularidad tras perderse los últimos nueve partidos y en defensa a Iñaki Paredes, ausente por sanción contra el PSG. Se esperan también rotaciones, con posible descanso para gente como Nico Williams o Berenguer, muy castigados por la acumulación de minutos.