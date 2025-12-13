Sergio Carreira, mejor jugador celeste en el mes de noviembre

Sergio Carreira ha sido elegido mejor futbolista del Celta en el pasado mes de noviembre. El carrilero vigués, de 25 años, ha superado en la votación de la afición a Borja Iglesias, ganador del galardón que concede la firma cervecera Estrella Galicia en el pasado mes de octubre, y a Pablo Durán.

Carreira expresó ayer su felicidad por la consecución del premio, que agradeció a los aficionados que le han votado, pero también a sus compañeros de equipo. «Muchas gracias a la afición por los votos para que tenga este premio y muchas gracias al equipo por ayudarme a conseguirlo»,· destacó en declaraciones a Celta Media el canterano, que se mostró encantado con tener uno de esos premios que Iago Aspas lleva coleccionando años: «Siempre es especial y el aprecio que me tiene la afición y yo les tengo a ellos y agradecerles que lo pueda recibir».

Carreira valoró el histórico triunfo recientemente conseguido en el Santiago Bernabéu. « Fue un día precioso para nosotros, pero también para la gente, para el club. Muy contentos», dijo el lateral vigués, que mira al futuro con optimismo: «Estamos dando la cara. Estamos muy vivos en todas las competiciones. Yo a principio de temporada hubiese firmado estar como estamos ahora mismo y con mucha confianza de cara a la segunda parte de la temporada».

Sergio Carreira se estrenó como goleador esta temporada en el duelo contra el Barcelona en Balaídos, un partido que, pese a la derrota, hizo crecer la confianza en su juego. «Ese partido me dio mucha confianza porque hacía mucho tiempo que no metía gol con esta camiseta. Ese partido me dio muchísima confianza, alegría por las sensaciones y de cara a los próximos partidos que tuve encontrarme mejor», comentó.

El versátil carrilero celeste, a quien Giráldez ha venido alternando desde su vuelta en ambas bandas, extendió esas buenas sensaciones a todo el mes de noviembre, pensando en que su rendimiento y el del Celta van a seguir creciendo en los próximos meses: «Para mí fue un mes personalmente bueno, estoy muy contento. Pensar en el partido que tenemos más próximo, intentar trabajar para cerrar el año de la mejor manera y concentrados en intentar sacar el mayor número de puntos posible».

Carreira es el tercer jugador que del Celta recibe el Premio Estrella Galicia este curso tras Borja Iglesias y Andrei Radu.