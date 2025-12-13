Iñaki Williams trabaja con el grupo y será de la partida

El Athletic Club regresó ayer al trabajo con una sesión en la que Iñaki Williams se ejercitó con normalidad con los suplentes y no convocados frente al PSG, mientras los titulares frente al campeón de Europa se entrenaban en el interior de las instalaciones. El mayor de los Williams se sentó en el banquillo en el duelo de Liga de Campeones recién recuperado de la lesión muscular que le ha mantenido siete semanas de baja, pero no llegó a participar en el encuentro.

El equipo bilbaíno preparará con toda la plantilla el partido frente al Celta en una única sesión, programada para las 11.00 horas de hoy, previa a la convocatoria y rueda de prensa de Ernesto Valverde.

De cara a la cita de Vigo, el técnico recuperará a Aitor Paredes, baja por sanción en Liga de Campeones, y Urko Izeta, que no está inscrito en la competición europea, y no podrá contar con los lesionados Aymeric Laporte, Maroan Sannadi y Beñat Prados a la espera de la evolución del esguince de tobillo de Robert Navarro.

En el entrenamiento de ayer tomaron partelos jugadores del Bilbao Athletic Selton Sánchez, pero no Asier Hierro, que ha regresado a la disciplina del filial para medirse este domingo al Cetla Fortuna tras su debut con el primer equipo rojiblanco.