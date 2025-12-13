El Celta se ata a Marco Garcés

El Celta ha dado una nueva vuelta de tuerca a su proyecto de cantera con la renovación de Marco Garcés, que prolonga su contrato por cuatro temporadas más, hasta junio de 2030. La continuidad ejecutivo mexicano, clave en el impulso que el club celeste ha dado al talento propio en los dos últimos años, era una noticia cantada, no así la duración del nuevo contrato, que dobla en duración el anterior y confirma la enorme confianza que la presidenta, Marián Mouriño, tiene en su capacidad para liderar «un proyecto deportivo ambicioso y en plena expansión, sustentado en una metodología que está transformando las categorías del fútbol base».

“Desde su llegada, Garcés ha situado A Madroa en el centro de la planificación deportiva, impulsando una profunda reorganización del área deportiva para reforzar la estructura interna, acelerar procesos y optimizar el rendimiento global de la entidad. Esta dinámica de trabajo, basada en la coordinación entre diferentes áreas, ha permitido avanzar de forma notable en dos temporadas, favoreciendo la proyección del talento a todos los niveles”, detalla en un comunicado el Celta, que destaca la importancia del sustituto de Luis Campos en la «aceleración de proceso» que ha propiciado «el debut de numerosos jugadores de la cantera en la élite del fútbol español», así como el «salto de juveniles al Fortuna» y «un aumento de la competitividad y rendimiento del talento que ha ido progresando de manera natural en los distintos eslabones de la estructura formativa del club».

Apuesta de estabilidad

«Con su continuidad hasta 2030», subraya el comunicado, el Celta «reafirma su apuesta por un proyecto deportivo sólido, basando en la estabilidad y ambición deportiva con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento del club y la proyección del talento».

Los elogios del club celeste hacia la labor de Garcés no se limitan a lo puramente deportivo. El Celta remarca también «un compromiso ejemplar por empaparse de los valores celestes», en concreto «por conocer las raíces la cultura y la tradición gallega con el objetivo de integrarse plenamente en la filosofía del club», un esfuerzo «con el que se ha ganado el respeto y el cariño de la afición celeste».

La alta valoración de Marco Garcés, a quien las altas instancias del club consideran tan importante como Claudio Giráldez en el impulso de la cantera y en los éxitos de los últimos dos años, responde más a la exitosa remodelación de las categorías inferiores que al rendimiento de la docena de fichajes incorporados hasta la fecha por el ejecutivo mexicano. El cambio de modelo en la base ha sido profundo, con reformulación de la estructura que ha permitido acelerar procesos en todas los equipos de las categorías inferiores del club, y ha dado mayor protagonismo de los técnicos y ojeadores, con incremento salarial para los entrenadores, ampliación del departamento de Scouting en el país y el extranjero y voz de los miembros de la secretaría técnica en los fichajes, muchos de los cuales han sido «consensuados», según ha reiterado en más de una ocasión el propio Garcés.

Contrataciones

En sus dos años al frente de la dirección deportiva celeste, Marco Garcés ha formalizado una docena de contrataciones con un gasto global de algo más de 22 millones de euros. Sus primeras incorporaciones, todavía con Rafa Benítez al frente del banquillo, fueron Tadeo Allende (que no cuajó con Giráldez y cuyo futuro está por resolver), Jailson Marques y Javier Manquillo, ambos contratados por recomendación expresa del anterior técnico, y que ya no están en nómina.

En el mercado estival de 2024, por petición de Giráldez, llegaron cedidos Ilaix Moriba y Borja Iglesias, dos arriesgadas apuestas con un rendimiento muy por encima de las expectativas que el club adquirió en propiedad el siguiente verano, y se contrató a coste cero a Marcos Alonso, a quien se renovó por otro año tras una excelsa temporada. En enero del pasado año, Garcés concretó el fichaje de Jones El Abdellaoui, una apuesta de futuro todavía con ficha del filial que esta temporada comienza a lucir con el primer equipo, y cerró la cesión de Iker Losada, canterano perdido un par de años antes que Giráldez quiso repescar, pero cuyo rendimiento no dio el resultado apetecido.

En la última ventana de fichajes se formalizó la compra de Ilaix y Borja Iglesias por un montante conjunto de 7,5 millones, se compró a Ferran Jutglà por otros 5, se incorporó libre a Andrei Radu para fortalecer la portería y se concretó la cesión, con compra condicionada en junio, de Bryan Zaragoza.

Durante los dos años y medio en que Marco Garcés ha ejercido como máximo responsable deportivo del Celta, han debutado con el primer equipo nueve canteranos (Damián, Javi Rueda, Yoel Lago, Javi Rodríguez, Fer López, Miguel Román, Manu Fernández, Jones El Abdellaoui y Ángel Arcos) y se han consolidado en la primera plantilla, con notable revalorización, chicos de la cantera a quienes Eduardo Coudet o Rafa Benítez habían hecho debutar de forma testimonial en LaLiga, como Carlos Domínguez Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, Pablo Durán o Alfon González.