La cantera pierde valor de mercado

La última actualización de Transfermarkt, portal de referencia del mercado futbolístico, presenta una rebaja en el valor de algunos de los activos emergentes de la cantera celeste, cuya cotización cae con respecto al mes de octubre. El caso más llamativo es el de Hugo Sotelo, cuyo precio de mercado se rebaja en 3 millones de euros, desde los 12 a los 9 millones, coincidiendo con la pérdida de protagonismo que el centrocampista vigués ha tenido durante todo el pasado mes de noviembre. Bajan también, por el mismo motivo, Damián Rodríguez, que añade medio millón de pérdida al medio millón que ya había bajado en octubre, pasando de 3 a 2 millones en cuestión de un par de meses. También pasa factura la pérdida de minutos, en este caso debido a las lesiones, a Hugo Álvarez, cuya cotización decrece en 2 millones, desde los 10 hasta los 8. Manu Fernández, mientras, cae en otro medio millón, de 2 a 1,5.

Miguel Román. | Pablo Gamarra

Muchos de los que pierden valor no pertenecen a la cantera, empezando por Ferran Jutglà, que sufre una rebaja de un millón, de 8 a 7, por tener con el Celta un protagonismo menor de lo esperado. Bajan también ligeramente, Starfelt, Marcos Alonso, Aidoo, Ristic, Cervi, Aspas y Bryan Zaragoza, el caso más llamativo, que pierde 2 millones con respecto a su cotización de octubre (de 12 a 10 millones).

Las buenas noticias las protagonizan Ilaix Moriba, con un incremento de valor de 4 millones (de 6 a 10), Radu, que pasa de 3,5 a 5 millones, Sergio Carreira, cuya cotización experimenta una subida de 2 millones (de 4 a 6) y Pablo Durán, que vale medio millón más. La mayor subida corresponde, sin embargo, a Miguel Román, que triplica su valor, desde 800.000 euros a 2,5 millones.

Otros nueve jugadores mantienen inalterada su cotización con respecto a octubre: Iván Villar, Marc Vidal, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Óscar Mingueza, Javi Rueda, Fran Beltrán, Williot Swedberg, Jones ElAbellaoui y Borja Iglesias.