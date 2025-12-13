Balaídos, deuda pendiente

El Celta pasa página sobre la derrota europea frente al Bolonia y retoma el pulso al torneo doméstico con la cuenta pendiente de lograr su primera victoria del curso en Balaídos, donde el grupo de Claudio Giráldez encadena ocho largas jornadas sin relación con la victoria, igualando el histórico registro negativo establecido hace dos temporadas por Rafa Benítez. De no sumar de tres este domingo contra el Athletic Club, un duro adversario, el equipo del porriñés sería el que más tiempo ha permanecido sin ganar en casa en la centenaria historia del club.

A diferencia de la pasada temporada, en la que el Balaídos fue un bastión poco menos que inexpugnable, el equipo celeste se ha mantenido a flote gracias a un excepcional rendimiento como visitante, con récord de cuatro victorias consecutivas a domicilio tras su brillante triunfo el pasado domingo en el Santiago Bernabéu. La inercia de este partido debería impulsar este domingo a los celestes, pero la euforia de la proeza en el campo del Real Madrid ha quedado parcialmente diluida por la contundente derrota sufrida el pasado jueves a manos del Bolonia. Queda por ver si esta derrota que complica de forma notable las opciones de clasificación para la siguiente ronda europea puede pasar factura en la competición doméstica.

Resaca amarga

A la resaca de la derrota europea, hay que añadir la dificultad que siempre presenta un rival que, pese a no llegar a Balaídos, en su mejor momento, ha dado innumerables quebraderos de cabeza a los celestes en los últimos años. La pasada temporada, sin ir más lejos, los de Ernesto Valverde fueron uno de los cinco equipos que consiguieron poner una pica en el coliseo celeste. El balance de los últimos cinco años es de dos triunfos celestes, el último con vital tanto de Hugo Álvarez para la consecución de la permanencia, dos triunfos del Athletic y dos empates.

Los dos equipos llegan al choque desgastados por su último compromisos europeos, los celestes con la clara derrota sufrida ante el Bolonia en la Europa League y los rojiblancos por el meritorio empate sin goles firmado en San Mamés contra el PSG.

Claudio Giráldez deberá lidiar además con algunas bajas de calado y el renqueante estado de forma de futbolistas tan importantes en ataque como Bryan Zaragoza y, sobre todo, Borja Iglesias, que llegan al choque molidos tras el exigente choque del jueves contra los italianos.

Lesión de Carlos Domínguez

Se conoce ya el pronóstico de la lesión de Carlos Domínguez, que deberá permanecer tres semanas de baja debido a una rotura fibrilar en el aductor izquierdo y no se le espera hasta la vuelta del paréntesis navideño, lo mismo que a Pablo Durán, tras confirmarse su lesión en el hombro izquierdo, mientras que Aidoo, con una microrrotura en el bíceps femoral izquierdo, que no tiene fecha de reaparición.