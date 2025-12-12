Williot: «Es una derrota dura, pero esto no terminó»

Williot Swedberg no puso reparos a una derrota que complica notablemente las opciones de clasificación del Celta para la siguiente ronda europea. El extremo sueco, de nuevo protagonista de un gol celeste, tuvo palabras de elogio para el rival y prometió batalla para conseguir la clasificación en los dos partidos que restan. «Sabíamos que el Bolonia era un equipo muy duro, que aprieta mucho, que va mucho para adelante y te crea problemas con sus centros. Es una derrota dura, pero esto no ha terminado. Ahora tenemos que ganar los dos partidos que faltan», declaró a Movistar.

El autor del doblete que dio el triunfo al Celta en el Santiago Bernabéu reconoció que el Celta no estuvo bien en la presión y que al conjunto celeste también le faltó «tener más paciencia» para generar ocasiones de gol. Williot añadió que está disfrutando tras superar su lesión de tobillo: «Ojalá pueda seguir así para tener más minutos».

El portero Andrei Radu, mientras, lamentó el bajón del Celta en el segundo tiempo. «Ha sido un primer tiempo muy bueno; en el segundo, no sé que pasó, pero perdemos todos juntos y ganamos todos. Ahora a pensar en el partido contra el Athletic», indicó el zona mixta el rumano, que consideró justo el resultado: «El primer tiempo ha sido bueno, pero en el segundo ellos han estado mejor y hay que darles la enhorabuena », dijo el guardameta, que no ve peligrar las opciones de pasar a la siguiente ronda.