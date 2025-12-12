El sueño de Europa

«Soño con voltar a Europa...», insistieron desde Marcador durante la travesía de la pasada temporada. Aún se entona hoy aunque esa premisa inicial ya se haya convertido en realidad. Luego añaden «...para verte campión» en un empeño del celtismo que jamás desmayará aunque se haya complicado. Europa sigue siendo un sueño que se persigue y que se escurre entre los dedos, sin llegar nunca a cumplirse, o que se amarga en sus renuncias y sus querellas.

Los jugadores agradecen el apoyo de los aficionados.

Europa, aunque la dibujen con fronteras específicas en los mapas, es de geografía umbría. Se acomoda a los intereses de quien la dibuja. Así acaba en el Vístula o se prolonga hasta los Urales. Incluye a Estambul o la elude. Reza en sus altares o apostata. Se contiene en sus mares, que algunos quisieran blindar, o los transita para la guerra y el comercio. A Europa, que durante muchos años comenzaba en los Pirineos, la han llevado los emigrantes en sus fardos, como el hogar que se añora o se replica en otras latitudes, y la han impuesto los colonos a sus sojuzgados. «Nuestros antepasados los galos», se les obligaba a recitar a los africanos en las escuelas francesas.

Hard GZ, tras interpretar Voltarei.

Europa, o sea, ha sido por igual una esperanza que se difunde y una cadena que se impone. Se ha transmitido en sus mejores valores y se ha escupido sobre los ajenos a sangre y fuego. Europa se ha construido sobre el mestizaje y la exclusión. Y aún hoy, tan vieja, sigue dudando sobre qué pretende y debe ser.

Aficionados del Bolonia, tras la espesa lluvia.

Eran, sin embargo, las mismas costas que se alejaban en la distancia y las mismas lágrimas en los barcos que llevaban a gallegos e italianos hacia América. El mismo pesar y el mismo anhelo que hoy se recuerda en el museo marítimo de Génova; los que hoy llegan desmayados a Lampedusa o se ahogan en el estrecho fuimos nosotros. A todos ellos les canta Hard GZ en ese «Voltarei» que promete antes de que se renueve el juramento centenario de la Oliveira.

González-Babé, Bolognini y Gómez Taboada, de Maio, en el hotel de Faro Silleiro

Los aficionados del Bolonia, más de un millar en su esquina de Río, escuchan en silencio. A Europa hay que ir a exhibirse y contemplar.Y a entrelazar los cantos, como los visitantes cuando Balaídos toma resuello. Así entonaban los suyos los antiguos aedos que narraban cómo Zeus, metamorfoseado en toro blanco, raptó a aquella princesa fenicia. Lo recuerda la estatua que preside Samil porque Europa se asoma en cada esquina.

Autoridades en el palco.

Somos hijos de esos dioses furibundos y concupiscentes tanto como de los mojigatos y severos. Nos han esculpido a la vez sacerdotes con las teas encendidas y filósofos en sus paseos. En Bolonia se fundó la primera universidad, que sacralizó el saber, y se ha escrito el plan que lo ha mercantilizado. La luz y su factura.

Sigue luciendo Faro Silleiro, que se ha rehabilitado para transformarlo en un hotel acostado contra el atardecer infinito. Los vigueses del butefe Maio han organizado allí una recepción con empresarios y periodistas vigueses e italianos. El invitado especial es Marco Bolognini, socio de Madrid cuyo apellido anticipa procedencia y militancia. Bolognini habla de convivencia, intercambio y deporte con su socio de Vigo, Javier Gómez Taboada, y con Ramon González-Babé. «Esto es Europa», defiende sobre esa concordia, que incluye bromas sobre el partido que se disputará después.

Europa es la precaución con los escasos radicales boloñeses, escoltados por las calles del estadio; esa tentación de violencia que nunca desaparece del horizonte, cuando cada aduana se ha eregido sobre cicatrices ancianas o recientes. Pero también la poesía de Robe, cuya voz rota suena durante el descanso y que desde Marcador corean y ovacionan. «Me siento ciudadano del mundo, las fronteras no me hacen gracia», decía y aún cantaba: «Mi única bandera / son sus bragas negras». Bragas de luto en estas fechas.

A esas alturas aún festejaba el celtismo por la ventaja en el marcador pese a la desventaja sobre el campo. El Bolonia manejó el balón a su antojo y resistió bien el vaivén emocional de los goles que se anulan y los penaltis que se conceden. Largos minutos de espera en silencio y gritos después de «Radu, Radu» para conjurar una parada que no se produjo. Un mal pase de Iago Aspas acabó en los pies de Bernardeschi. Un jugador de Carrara, por el nacimiento y el mármol de su zurda, que ya nunca alcanzará la gloria que se le auguraba en la Juventus pero que ayer gobernó donde suele recrearse Iago.

No hubo lluvia de silbidos que se mezclase con el pertinaz aguacero, que parece regar los tallos de cemento que van creciendo en Gol, ni se exageró la desesperación cuando el árbitro, el imperturbable Radu Petrescu, señaló el final. El celtismo está asimilando con estoicismo que esta temporada debe disfrutar las alegrías en sus desplazamientos o por televisión. El domingo regresará la Liga, que es la prosa cotidiana, donde se resuelve el alimento. Europa, como toda poesía, es belleza y dolor. Europa es siempre un sueño.