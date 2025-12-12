Balaídos estrena una estatua con un gran escudo del Celta: «Habrá algo más»

Una nueva estatua con el escudo del Celta de grandes dimensiones entroniza los aledaños del estadio de Balaídos. La estructura se ha colocado por sorpresa en el año en el que Abel Caballero, el alcalde de Vigo, le ha prometido una semejante a Iago Aspas.

La instalación de esta escultura de piedra se desarrolló durante la tarde de este viernes. Se encuentra emplazada concretamente en la minirotonda que conecta las calles Pablo Iglesias, Olímpicos y Alexandre Bóveda, frente a la ahora en obras grada de Gol.

Multitud de aficionados celestes se han sorprendido al presenciarla tanto en persona como a través de las redes sociales, pues no exitió ninguna notificación previa al respecto ni por parte del club ni desde el Concello de Vigo.

La estatua, ya tapada durante la noche de este viernes. / Marta G. Brea

Es precisamente el consistorio vigués el responsable del alojamiento de este gran escudo que, según fuentes municipales han informado a FARO, estará acompañado por «algo más», aunque no han querido concretar el qué, más allá de que próximamente se celebrará en el punto una inauguración oficial.

En medio del debate sobre dónde localizar la futura estatua que Caballero le prometió a Aspas tras la fiesta de clasificación del Celta a Europa League el pasado mayo, los seguidores se cuestionan si será el capitán quien acabe abrazando a su querida insignia para la posteridad. Con todo, al genio de Moaña le queda todavía mecha para rato dentro del campo.

Con este paso, la ciudad suma dos emblemas pétreos del Celta de grandes dimensiones. Al recientemente ubicado le acompaña el que corona la sede principal del equipo, en la calle Príncipe.

Antiguamente, cuando el club poseía su sede en un inmueble en el entorno de plaza de España, era un escudo de color el que se erigía a la vista de todos, pero ya es historia.