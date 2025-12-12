Lyon, Midtjylland y Aston Villa aseguran su presencia entre los ocho mejores

Los grandes favoritos para pelear por el título ya han tomado posiciones de forma evidente. No se falla y salvo casos muy aislados, la mayoría de los clubes de mayor calibre ya están situados en la zona alta. Ayer las victorias del Lyon, Midtjylland danés y del Aston Villa les permiten asegurar su presencia entre los ocho mejores de la competición y evitarse así el cruce que disputan los clasificados desde el puesto noveno hasta el vigésimo cuarto.

El Lyon consiguió conservar el liderato tras vencer por 2-1 al Go Ahead Eagles neerlandés, tras seis jornadas disputadas y con 15 puntos, cinco victorias y solo una derrota. Los del portugués Paulo Fonseca seguirán líderes hasta el próximo año, ya que la séptima y penúltima jornada de la Liga Europa será el 22 de enero, en la que jugarán en casa del Young Boys. Con los mismos puntos están el Midtjylland y el Aston Villa, pero ambos tiene un porcentaje goleador peor que el del Lyon.

El Aston Villa, que dirige el español Unai Emery, dio un nuevo paso en su camino hacia la consecución del billete directo para los octavos de final de la Liga Europa al imponerse por 1-2 al Basilea con un tanto del belga Youri Tielemans en el arranque del segundo tiempo.

El Midtjylland danés confirmó su condición como la gran revelación y dio un paso de gigante para lograr la clasificación directa para los octavos de final, tras imponerse este jueves por 1-0 al Genk belga con una gran actuación del atacante chileno Darío Osorio.

La jornada también fue muy positiva para el Oporto que ya es noveno tras ganar al Malmoe por 2-1 en su campo o para la Roma que se impuso al Celtic por 0-3 en Glasgow y deja a los escoceses algo tocados. Mucho peor están sus vecinos del Rangers que tras perder y quedarse con un punto se han despedido de cualquier posibilidad de avanzar. Junto al Utrecht, Malmoe, Maccabi y Niza son los únicos equipos que ya saben que no tienen nada que hacer en lo que resta de competición.

El Betis, por su parte, se impuso en el campo del Dinamo de Zagreb (donde ya ganó el Celta) por un tanteo de 1-3 y se instala también entre los ocho primeros y con serias opciones de estar directamente en los octabos de final.