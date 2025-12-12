«Han sido mejores, son justos vencedores»

Claudio Giráldez no puso reparos a la derrota cedida anoche por Celta frente al Bolonia, al que consideró justo vencedor del encuentro. «Han sido mejores que nosotros. Son justos vencedores, aunque también hemos tenido momentos en el partido para poder ganarlo», declaró a Movistar el técnico celeste, que analizó así lo ocurrido: «Han sido más rápidos, más intensos, han sido capaces de ganar más duelos y nos han ganado en las situaciones de uno para uno. Nos han quitado tiempo todo el rato de los pares, que sabíamos que iba a ser difícil. No hemos estado precisos, más allá de que el partido ha podido cambiar en dos acciones de VAR».

El entrenador del Celta lamentó la oportunidad perdida la pasada jornada en Razgrad, pero mostró optimista en torno a las opciones de clasificación para la siguiente ronda. «Hemos tenido dos oportunidades de poder meternos con 12 puntos, no las hemos conseguido. Tenemos que preparar los partidos a conciencia que quedan para poder sumar. Todavía podemos engancharnos a cualquiera de las opciones de clasificación», dijo el porriñés, que precisó: «Tenemos que afrontar los dos próximos partidos de la mejor manera posible y estar a mejor nivel de lo que hemos estado hoy».

Dolidos por la derrota

Giráldez reconoció que el vestuario está dolido por la derrota, pero aseguró que no ha perdido sus ganas de apurar al máximo todas sus opciones. «Evidentemente cuando pierdes no es la mejor sensación. Sabemos que era un rival muy duro, que ha estado muy bien. Eso no significa que los dos partidos que vienen no podamos competirlos y ganarlos. Tenemos la capacidad de competir contra cualquiera. Aun estando incómodos hemos tenido opciones de ganar el partido», apuntó el preparador céltico, que hizo el siguiente balance de la competición: «Hemos perdido dos partidos, el de Stuttgart y este para mí hemos sido inferiores. Contra el Ludogorets hemos tenido opciones para poder hacer los tres puntos. Creo que merecimos más. Ahora preparar el partido del Lille, que nos queda lejos, y luego Estrella Roja».