El Celta renueva a Marco Garcés por cuatro temporadas más

El Celta acaba de anunciar la renovación por cuatro años más de su actual director de fútbol, el mexicano Marco Garcés. De esta manera, la directiva que preside Marián Mouriño apuesta por dar continuidad hasta 2030 a lo que «han calificado como un proyecto deportivo ambicioso y en plena expansión».

La llegada de Marco Garcés a Vigo fue una de las primeras grandes decisiones de la actual presidenta. Su contratación se produjo inmediatamente después del despido de Luis Campos y todavía con Rafa Benítez en el banquillo. Aterrizó en la ciudad como un auténtico desconocido dentro del panorama español, aunque avalado por su experiencia en el Manchester United, en el Pachuca y en Los Ángeles FC.

En los dos años que lleva trabajando en el Celta, el club ha cambiado por completo. Se ha pasado de un modelo capitaneado por Benítez a otro en el que la cantera está en el centro de todo, con Claudio Giráldezcomo director de orquesta. «Gracias a la aceleración de procesos implantada, varios jugadores formados en A Canteira han debutado en la élite del fútbol español, mientras que numerosos juveniles han dado el salto al Celta Fortuna», celebra el club en su último comunicado.

«Con su continuidad hasta 2030, el Celta reafirma su apuesta en un proyecto deportivo sólido, basado en la estabilidad y la ambición deportiva con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento del club y la proyección de talento en los próximos años», concluye el Celta.