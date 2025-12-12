El Celta recibe a la delegación del Bolonia en su sede
Ya lo ha convertido en una tradición previa a los partidos de la Europa League: que el Celta dedique al visitante (en este caso el Bolonia) a una recepción en la que se congrega la plana mayor del club (consejo y directores). Junto a ellos el alcalde Abel Caballero; el presidente de Zona Franca, David Regades y el resto de representantes del gobierno municipal y representantes del resto de grupos municipales. El Bolonia estuvo encabezado por Claudio Fenici, delegado general del club que es propiedad de un grupo canadiense. Fenici recibió como es tradición la pandeireta que ha convertido el Celta en el regalo institucional a sus visitantes.
