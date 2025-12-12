Carreira: «Ni con el marcador a favor estuvimos cómodos»
Sergio Carreira reconoció este jueves que al Celta le costó adaptarse al «físico» del conjunto italiano. «La sensación es que no llegamos a estar cómodos ni siquiera con el marcador a favor. El Bolonia ha sido un equipo muy fastidiado, tanto en el físico como en los duelos. Lo sabíamos, pero nos crearon muchos problemas y me voy con una sensación de incomodidad durante los 90 minutos», manifestó el vigués tras el choque.
El canterano, pese a los dos últimos malos resultados europeos, sigue creyendo en las opciones de clasificación del Celta:«Tenemos que seguir creyendo en esta línea de trabajo, yo creo que lo vamos a sacar adelante».
