Bryan, la corriente optimista

El extremo Bryan Zaragoza, autor del gol del Celta en la derrota ante el Bolonia (1-2), dijo ser optimista sobre las opciones de su equipo de alcanzar la siguiente ronda de la Liga Europa.

«Cuando ganamos los tres partidos seguidos veíamos muy fácil la clasificación, pero ahora con estas dos derrotas se nos ha complicado un poco. Pero yo creo que lo sacaremos adelante y entraremos en la siguiente ronda, yo confío en mi equipo», manifestó.

El futbolista cedido por el Bayern Múnich cree que el Celta «ganará» los últimos dos partidos de la fase inicial -ante el Lille y el Estrella Roja- y entrará, como mínimo, en los dieciseisavos de final.

«Somos candidatos a estar ahí arriba pese a ser un club modesto, yo creo que podemos ganar los dos partidos que faltan», incidió Zaragoza, quien dijo marcharse «contento» por celebrar su primer gol como celeste.

Sobre su reacción después del gol dijo que «llevaba tiempo queriendo meter un gol, me estaba costando ver portería. Pero sabía que el gol iba a llegar por cómo estaba jugando. Espero que sea el primer gol de muchos», manifestó el extremo, que explicó su celebración con Giráldez: «Ayer en el entrenamiento metí un buen gol y él me dijo que hoy era el día, por eso he ido a celebrarlo con él en cuanto lo he marcado».