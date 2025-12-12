Bernardeschi complica la clasificación del Celta

El Celta no puedo aprovechar ayer la inercia del gran resultado obtenido el domingo pasado en el Bernabéu para sorprender a un Bolonia que va camino de asegurarse una plaza entre los ocho primeros de la primera fase de la Liga Europa después de un discreto arranque en esta competición. El Celta, por su parte, cae nueve puestos y se sitúa decimonoveno. El equipo italiano se llevó la victoria de Balaídos porque fue mejor y generó suficientes ocasiones para alcanzar incluso un resultado más holgado (1-2). A los de Claudio Giráldez se les hizo cuesta arriba un partido en el que tuvieron el viento a favor en la primera mitad y se marcharon al descanso con la ventaja del gol de Bryan Zaragoza, pero en la reanudación apareció una de las estrellas de los boloñeses, Federico Bernardeschi, para marcar primero de penalti y después de tiro cruzado sentenció.

Advertencias fundadas. Acertó Giráldez en el análisis previo del rival. Sus advertencias eran fundadas. Había que estar muy finos con el balón para evitar pérdidas peligrosas y neutralizar a los atacantes de banda del Bolonia. Jonathan Rowe, por la izquierda, y Bernardeschi, por la derecha, fueron una pesadilla para Carreira y Mingueza. Así, las primeras llegadas peligrosas las protagonizaron los italianos, que en cambio fallaron en los remates o se encontraron con un inspirado Radu. El Bolonia se mostró desde el primer minuto como un equipo dominador, contundente, con un gran despliegue físico y con dos cuchillos en las bandas.

El gol de Bryan. Pero el fútbol es un juego imprevisible, en el que no siempre gana el mejor. El Celta aprovechó la única ocasión clara que tuvo en la primera mitad para adelantarse en el marcador. No desperdició la semana fantástica de Williot. El sueco está recuperando el tiempo perdido por culpa de una lesión en el tobillo. En el Bernabéu irrumpió en la segunda parte para firmar un doblete. Ayer, le regaló un gol a Bryan Zaragoza, el primero del andaluz con la camiseta celeste. Williot aprovechó un pase en largo de Carreira para burlar a su marcador y corrió hacia la portería con la cabeza alta, oteando el horizonte. Vio a Bryan en el corazón del área y ahí mandó la pelota para que el andaluz rematase rápido y cruzado para que al portero del Bolonia no le diese tiempo a impedir el gol del Celta.

Guión similar al bernabéu. El partido seguía un guión parecido al del Bernabéu: dominaba el Bolonia y se adelantaba en el marcador el Celta. La diferencia en esta ocasión fue que el conjunto italiano generó más juego ofensivo que el Real Madrid el domingo pasado. Aunque ayer, Rowe falló una clara ocasión ante Radu después de que Starfelt errase en una cesión a su portero, que también evitó un gol de Santiago Castro antes del descanso. Los célticos, con apenas el 37 por ciento de posesión y un remate a la portería de Ravaglia, tomaban ventaja para intentar su segunda victoria consecutiva de la semana.

Mínima rotación. Giráldez dejó a Iago Aspas en el banquillo por segunda vez en lo que va de liguilla europea. El moañés, que solo jugó los últimos minutos en el Bernabéu, arrancó el partido contra el Bolonia como suplente, como ya ocurrió ante el Ludogorets. En su lugar entró Williot Swerdberg, el doble goleador ante el Real Madrid. Otra de las novedades del once céltico ayer fue la presencia del Mihailo Ristic, quien ocupó la plaza de un Marcos Alonso al que Giráldez intenta no sobrecargarlo de minutos. La otra novedad ante el conjunto boloñés fue Beltrán, que entró en el doble pivote por Miguel Román, y acompañando a un Moriba que se ha convertido en la pieza más utilizada por su técnico en un centro del campo con mucha movilidad de piezas a lo largo del curso.

vuelco tras el descanso. En el minuto 66, el árbitro señáló por indicación del VAR un penalti de Javi Rodríguez a Pobega, al que el videoarbitraje había anulado minutos antes un gol por fuera de juego. Bernardeschi engañó a Radu desde los once metros. El internacional italiano sentenció el partido ocho minutos después: superó a Mingueza por velocidad y con el exterior de su pierna izquierda cruzó el balón. Una pérdida de balón de Aspas desencadenó una tormenta perfecta en esta ocasión para romper la inercia del Bernabéu y sumar una segunda derrota consecutiva en Europa que complica la clasificación.