El San Diego renuncia al fichaje de De la Torre
El San Diego anunció ayer en sus redes sociales que renuncia a ejercer la opción de compra de Luca de la Torre, por lo que el centrocampista del Celta tendrá que regresar a Vigo a principios de enero. El problema es que el equipo celeste carece de fichas para acoger de nuevo al estadounidense, ya que su contrato con el Celta concluye en junio. El San Diego está interesado en la continudad de De la Torre siempre que obtenga la carta de libertad en Vigo. Otros equipos de la MLS también han mostrado interés por el céltico.
- Un ciclón llega a Vigo: vientos de más de 80 kilómetros por hora, lluvias fuertes y olas de hasta seis metros
- Beatriz Fernández (27 años): «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Davila 09/12/2025
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- El presidente de la Diputación de Lugo, acusado de acoso sexual
- Varios vehículos destrozan unas jardineras en el centro de Vigo al aparcar para ver las luces
- Los pisos de Toralla se revalorizan: su precio casi se ha duplicado por la elevada demanda
- Vigo levanta las restricciones a las actividades al aire libre tras el paso de lo peor del temporal