El San Diego renuncia al fichaje de De la Torre

El San Diego anunció ayer en sus redes sociales que renuncia a ejercer la opción de compra de Luca de la Torre, por lo que el centrocampista del Celta tendrá que regresar a Vigo a principios de enero. El problema es que el equipo celeste carece de fichas para acoger de nuevo al estadounidense, ya que su contrato con el Celta concluye en junio. El San Diego está interesado en la continudad de De la Torre siempre que obtenga la carta de libertad en Vigo. Otros equipos de la MLS también han mostrado interés por el céltico.