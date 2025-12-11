Pablo Durán dice adiós a lo que resta de 2025
Claudio Giráldez confirmó ayer que Pablo Durán se ha despedido del año 2025 por la lesión en un hombro que se produjo el domingo en el Bernabéu. «Se acabó el año para él . No va a llegar a los cuatro partidos que quedan y esperemos que después del parón pueda volver. No es nada importante, no tiene que operarse, pero sí tiene una molestia en el hombro y va a tener que parar estas dos semanas», explicó ayer Giráldez.
