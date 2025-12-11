Operativo especial en Vigo para escoltar a Balaídos a los 1.100 «tiffosi» del Bolonia
La Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo para el desplazamiento de los seguidores italianos hasta Balaídos, lo que provocó importantes retenciones en Beiramar
Balaídos se convierte esta noche, a partir de las 21.00 horas, en el epicentro de la jornada europea en Vigo con la disputa del quinto encuentro de la fase de liguilla de la Europa League entre el Celta y el Bolonia. El partido, igual que los tres anteriores ya disputados en Balaídos, llega acompañado de un importante despliegue de seguridad y de un ambiente especial en los alrededores del estadio, tanto por la presencia de más de un millar de aficionados italianos como por la «macroprevia» del celtismo.
Al igual que en la anterior jornada europea disputada en Vigo, la Policía Nacional ha coordinado un operativo para organizar el desplazamiento de los seguidores del Bolonia hasta Balaídos. En total, han viajado unos 1.100 aficionados del conjunto italiano, entre los que se cuenta a un centenar de seguidores ultra.
A media tarde, la Policía Nacional procedió a reagrupar a los seguidores visitantes, que se encontraban dispersos por las zonas del Areal y la Praza de Compostela. Los agentes los reunieron en Montero Ríos. Desde allí, la comitiva italiana partió escoltada, caminando en dirección al coliseo vigués.
El dispositivo tuvo también consecuencias directas en el tráfico. El paso de la comitiva de aficionados provocó importantes retenciones en la zona de O Berbés y sorprendió a numerosos conductores que circulaban en esos momentos por el túnel de Beiramar.
En paralelo, el celtismo ha preparado para esta tarde una «macroprevia europea» en los alrededores de Balaídos, que culminará justo antes del pitido inicial con la actuación de Hard GZ. El artista interpretará 'Voltarei', el himno para Europa que homenajea la emigración.
