Moriba: «Estoy muy feliz aquí, he encontrado mi lugar»

Ilaix Moriba (Guinea, 2003) ha participado en todos los partidos de Liga con Giráldez. Algo que comparte con Carreira, Borja Iglesias y Radu. Y el joven centrocampista lo agradece: «Todos somos importantes. Sabemos cómo es Clau (dio), que da confianza a todos. Todo el mundo tiene su lugar en el equipo. Me siento con confianza y bien en el equipo. Sé cuál es mi lugar y cada uno sabe el suyo», dijo ayer Moriba en rueda de prensa desde Afouteza.

El guineano agradece a su entrenador que le facilite el trabajo en Vigo. «Claudio me ha ayudado mucho, al menos a nivel mental y de confianza. Se lo tengo que agradecer porque he encontrado mi lugar de estar disfrutando de lo que más me gusta que es jugar al fútbol. Quiero dar lo máximo por la confianza depositada en mí», dijo.

Moriba, que no se adaptó en sus cesiones en Valencia y en Getafe, ha encontrado en Vigo el lugar adecuado para medrar en el fútbol. «Estoy muy feliz aquí. He encontrado mi lugar. Aquí encontré la continuidad de jugar, de tocar más el campo. Cuando estás tranquilo, disfrutando de lo que te gusta, no te comes tanto la cabeza».

Ambición

El joven futbolista es ambicioso y entre los objetivos deportivos de este año aparece a lo lejos la final de la Liga Europa en Estambul: «Si nos quitan los sueños mal vamos. Todos estamos con esas ganas de poder llegar allí y disfrutarlo, soñar, y nos lo creemos, que es lo importante».

Cree Moriba que la victoria ante el Real Madrid ayuda para el partido de hoy: «Ganar en el Bernabéu a todo el mundo le da un subidón. Tenemos que aprovecharlo, pero con la cabeza fría», añadió.