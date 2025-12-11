Italiano: «Es un partido importante, pero no creo que sea decisivo»

Vincenzo Italiano, entrenador del Bolonia, no cree que el partido contra el Celta en Balaídos sea «decisivo» para el futuro de su equipo en la Liga Europa. «Es un partido importante, pero no creo que sea decisivo. Claro que será importante terminar entre los ocho o veinticuatro primeros, pero tampoco cambiará mucho nuestro futuro porque aún quedan nueve puntos en juego», recordó.

En rueda de prensa, el preparador italiano dijo que a su equipo le espera un partido «difícil», ante un rival reforzado anímicamente por su «gran victoria» en el Bernabéu. Además, Italiano no ha querido excusarse en las lesiones que sufren: Lucumí y Ferguson serán duda hasta última hora. «Ferguson sigue con fiebre, pero esperamos que mañana pueda ayudar al equipo en el campo. Lucumí no está en su mejor momento. Todavía tenemos que ver si la molestia en el tendón lo deja fuera de la lista o no», explicó.

El internacional español Juan Miranda elogió la propuesta futbolística del equipo de Giráldez. «Siempre que puedo, me gusta ver al Celta porque tengo buenos amigos ahí como Mingueza o Borja Iglesias. Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien y tiene grandes jugadores. Me está gustando mucho el fútbol del Celta, estar en Europa es el premio al trabajo que viene haciendo Claudio en estos años», indicó.

El ex del Betis auguró un duelo «muy duro» para su equipo porque Balaídos «siempre es un campo muy complicado» y el Celta viene con el refuerzo anímico de su triunfo ante el Real Madrid.