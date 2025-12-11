Giráldez: «Queremos aprovechar la inercia de la victoria del Bernabéu»

La visita del Bolonia le llega al Celta en un gran momento, impensable hace apenas una semana, tras las derrotas ante el Ludogorets y Espanyol y las dificultades para superar al Sant Andreu en la Copa. El histórico triunfo en el Bernabéu (0-2) supone grandes dosis de autoestima y muchas lecturas positivas que pueden ayudar al grupo que dirige Claudio Giráldez a superar complicados escollos como el que hoy le planteará el equipo italiano en Balaídos. El técnico del Celta, sin embargo, espera que sus jugadores aprovechen «la inercia de la victoria en el Bernabéu» para sumar una victoria que le abra las puertas de la siguiente fase de la Liga Europa.

«La temporada nos enseña que tenemos que estar estables, la resaca de ganar y la de perder, y focalizarnos rápidamente en lo que tenemos delante. Es lo que intentamos hacer. Saber que vamos a tener que hacer un partido igual de serio en el plano defensivo como el otro día. Aprovechar la inercia del Bernabéu para tener la confianza en las nubes y hacer un partido alegre y atrevido», comentó ayer Giráldez en la rueda de prensa previa al nuevo compromiso europeo, en cuyo torneo los célticos suman un pleno de victorias en casa. «Hicimos dos partidos inteligentes, que fuimos capaces de competir y acelerar muchas situaciones del juego, en especial después de la expulsión contra el Niza y del gol contra el PAOK, que es algo que nos faltó en casa en la Liga porque los rivales te defienden de manera distinta», indicó.

El entrenador del Celta destacó el potencial del tercer equipo italiano que visita Balaídos en una competición europea tras el Milan y la Juventus. «El palmarés de ellos habla de la peligrosidad que tienen y el respeto que tenemos que tener a cualquiera de la Europa League, pero más al Bolonia. Es un equipo que jugó Champions la temporada pasada, que ganó la Copa de Italia después de muchos años sin títulos, que está a 6 puntos del líder y ocupa la quinta plaza en la Serie A. Ha ganado a los grandes de Italia, con una manera de jugar muy incómoda», argumentó Giráldez sobre el equipo de Vincenzo Italiano.

Claves para el partido

Con las características del rival de esta noche, el Celta necesita, según su entrenador, comportarse como en el Bernabéu, donde primó la solidaridad frente al individualismo, hubo una buena circulación de balón y se generó peligro en la portería de Courtois. Y Giráldez quiere darle continuidad ante el Bolonia: «Hace que tengas que estar muy fino, muy inteligente en cómo salir de los pares, muy certero en lo técnico, ser capaces de dañar y amenazar. Ellos tienen mucho talento, en especial en los extremos, con jugadores determinantes que son de lo más talentoso de la Liga Europa».

Para sumar una nueva victoria, el Celta tendrá que salir airoso de los marcajes individuales que propone el equipo de Italiano. «La clave del partido va a estar en que seamos capaces de salir de su presión y que controlemos a sus jugadores de fuera porque son muy determinantes. Su palmarés de los últimos años habla de la peligrosidad que tienen», manifestó Giráldez, quien augura un compromiso de «mucho desgaste físico».

Por último, Giráldez confía en mantener la racha de victorias europeas en Balaídos. «Ojalá podamos mantenerla, que tengamos más partidos en casa y que acaben como los dos anteriores (PAOK y Niza) y con una imagen del equipo buena. Hemos sentido el cariño en todos los partidos y se ha visto un ambiente espectacular en todos ellos. Europa tiene una magnitud distinta. No se vive todos los años, como la Liga. Nos hemos aprovechado todos de esa magia», añadió el entrenador del Celta ante una nueva cita europea en casa.