Ciro y Federico

No veremos en Vigo a Ciro Immobile. El más ilustre de los integrantes de la plantilla del Bolonia se ha quedado en casa después solo unos días después de su reapareciese tras la lesión que le ha tenido inactivo durante casi todo el primer tramo de temporada. El domingo pasado pisó el estadio olímpico de Roma donde aún es un dios para los seguidores de la Lazio. Y lloró como un niño viendo el cariño con el que sus antiguos «tifossi» le recibieron.

Líder artillero en el Lazio y octavo en la historia de la Serie A (201) Immobile llegó hace meses a Bolonia por la necesidad de regresar a casa después de un año en el Besiktas donde las cosas no le fueron demasiado mal. Immobile es el clásico futbolista al que la fortuna le volvió la cara siempre que eligió salir de su país. Ni en el Dortmund, Sevilla o Turquía arraigó su juego. A sus 35 años puede que Bolonia sea su última estación. Una lesión a comienzos de año no le ha dejado asomar y ahora su entrenador prefiere darle prioridad a otros compromisos y le concede descanso en Vigo.

Federico Bernadeschi / FdV

Otra perla

Quien sí estará en Balaídos es Federico Bernardeschi. En su momento uno de los fichajes más caros de la historia de la Juventus que llegó a pagar cuarenta millones a la Fiorentina por este mediapunta de calidad asombrosa aunque penalizado siempre por su irregularidad. Días gloriosos que compaginaba con tremendos apagones. Parecía que se podía convertir en el dueño de Turín, en una pieza imprescindible de la selección italiana (39 partidos aún así con la «azzurra») pero siempre se quedó a medio camino de todo aquello que anunciaba cada vez que de sus botas brotaba la magia. Y entonces, en 2022, después de que la Juve hiciese una de sus clásicos reinicios, tomó una decisión extraña. Con 27 años y la carta de libertad en la mano se marchó a la liga canadiense para jugar en el Toronto justo a otros compatriotas como Insigne o Cristito. Allí ha estado hasta que el pasado verano, tres años después de su llegada, tomó la decisión de abandonar Canadá. Nunca acabó de encajar allí, pero eso era algo que no sorprendió a nadie. Tampoco su talento asomó en exceso, seguramente por falta de motivación. Bernardeschi también pedía un regreso a casa y, como en el caso de Immobile, el Bolonia se acordó de él y lo rescató de Canadá. Desde entonces el atacante de Carrara ha disfrutado de relativo protagonismo. Pocas veces es primera elección para el entrenador, pero raro es el partido en el que no recurre a esa pierna izquierda que le hace distinto a todo lo demás. Está por ver si esta tarde esa inspiración asomará en algún momento en Balaídos.