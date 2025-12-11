El Celta consigue una segunda remesa de entradas para Oviedo

El partido que el Celta disputará la próxima semana en Oviedo (sábado 20 a las 14:00 horas) ha generado un tremendo interés de los aficionados que agotaron la primera remesa de localidades en la grada visitantes. Por este motivo, el Celta ha conseguido un segundo lote al precio de 65 euros contiguo a la grada visitante. Abierto a socios en función de antigüedad.