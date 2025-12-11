El Celta, desbordado por el Bolonia y obligado a sufrir en Europa

El Celta se ha metido en un lío en Europa League. Si antes de visitar al Ludogorets la clasificación parecía encarrilada, dos jornadas después el panorama ha cambiado por completo. El conjunto vigués ha sumado esta noche en Balaídos su segunda derrota consecutiva después de ser arrollado por el Bolonia y está a un tropiezo contra el Lille de tener que jugarse el pase en el infierno del «Pequeño Maracaná» de Belgrado. Los celestes trataron de aferrarse a la ventaja que les proporcionó el tanto inicial de Bryan Zaragoza, pero los italianos anularon y sometieron a los de Giráldez como pocas veces se había visto en Balaídos desde la llegada de Giráldez. Tras acumular una quincena de ocasiones, la remontada de los boloñeses llegó en dos errores del Celta aprevechados por el ilustre Bernardeschi para firmar un doblete.

El técnico de Cans no se anduvo con contemplaciones esta vez. Esta noche llenó el once de jugadores importantes sabiendo de las dificultades que iba a plantear el Bolonia, que aterrizó en Balaídos con los deberes hechos. El conjunto rossoblù, pese a dejarse a unos cuantos titulares en el banquillo, desnaturalizó a los celestes con una efectiva presión adelantada y cerrando todos los caminos hacia Borja Iglesias. El delantero santiagués, clave el domingo en el Bernabéu para articular las jugadas de ataque de los celestes, recibió una marca muy agresiva de Heggem que le anuló por completo.

Pero lo que el técnico Vincenzo Italiano no había previsto era a Williot Swedberg. El sueco tiene una capacidad innata para dinamitar cualquier esquema. Pasado el cuarto de hora recibió en la banda derecha, pivotó sobre Lykogiannis, se internó en el área y cedió el balón al punto de penalti, donde esperaba Bryan Zaragoza para marcar el primero del partido y estrenarse como artillero celeste.

Las fotos del Celta - Bolonia /

Sin embargo todo fue un espejismo. El resto del encuentro fue un monólogo del Bolonia. Los rossoblù ahogaron a los celestes, que no volvieron a pisar el área contraria hasta el descuento. Al igual que ante el Madrid, el Celta defendió en bloque bajo, pero a diferencia del domingo nunca estuvo cómodo y nada de lo que pasaba sobre el césped parecía formar parte de la idea de Giráldez. Milagrosamente, los vigueses consiguieron mantenerse por delante hasta el minuto 65. Los boloñeses desperdiciaron varias ocasiones antes del descanso, dos de ellas muy claras en las botas de Jonathan Rowe y de Santiago Castro, pero pasada la hora del duelo se encontraron con dos regalos del Celta.

El primero en forma de penalti de Javi Rodríguez sobre Pobega que supuso el tanto de Bernardeschi. El defensor de Poio sujetó con torpeza al centrocampista italiano y el árbitro no dudó en señalar los once metros. El VAR, que venía de salvar al Celta al anular un gol, le dio algo de suspense a la jugada al revisar durante largos minutos un posible fuera de juego previo que nunca existió. Giráldez reaccionó con un triple cambio que tuvo un efecto inmediato, pero para peor. Entraron Rueda, Jutglà y Aspas. El moañés salió totalmente desconectado y falló un pase hacia atrás que allanó todo el camino a Bernardeschi, que nuevamente no falló frente a Radu.

Pese a que el balance de ocasiones iba quince a uno en favor de los italianos, el Celta seguía a un gol de rescatar algo positivo del choque. Pero fue imposible. El Bolonia no levantó el pie del acelerador, siguió presionando y condenando a los de Vigo a la inoperancia. No hubo un respiro para los de Giráldez, tampoco un arreón final que esperaba Balaídos. Solo un disparo defectuoso de Rueda por encima de la portería en la segunda ocasión en la que el Celta pisó el área de Ravaglia. Para colmo de males, Ilaix vio una tarjeta amarilla en el descuento y no podrá jugar ante el Lille.