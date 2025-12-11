Balaídos prepara otra noche de música y mucha diversión

La afición y el Celta preparan varios actos para que la visita del Bolonia a Balaídos se convierta en una fiesta en un estadio que registrará un lleno, con unos 1.100 aficionados del equipo italiano. A la policía le preocupa la presencia de un centenar de seguidores ultras del conjunto boloñés.

Los seguidores célticos han convocado una «macroprevia europea» a partir de las 18 horas en la calle Eugenio Kraft. Y a las 20:15 horas está previsto que la afición local enfile hacia el interior de Balaídos, donde se vivirá otra previa muy musical. El club anunció ayer la presencia de Hard GZ, músico vigués que ha compuesto ‘Voltarei’, el himno para esta nueva etapa del Celta en las competiciones europeas tras ocho años de ausencia en las mismas. «Unha previa para a emigración galega: homenaxe ás nosas raíces, á memoria dos que marcharon lonxe e á forza da comunidade que nos une», describen desde el Celta este acto musical que arrancará a las 20:45 horas, quince minutos antes de un partido en el que también sonarán el himno de la Liga Europa y el del Centenario (‘Oliveira dos cen anos’).

En la esquina de la grada de Río con las obras de Gol se ubicarán los mil cien aficionados que acompañan al equipo italiano, que llegó a primera hora de la tarde de ayer a Vigo pero no quiso entrenar en Balaídos, donde Vincenzo Italiano y Juan Miranda dieron una rueda de prensa.

En Vigo preocupa la presencia de un centenar de seguidores ultras del Bolonia que llegarán en la jornada de hoy. La policía intentará evitar que se produzcan enfrentamientos con aficionados locales y para ello mantendrá una estrecha vigilancia sobre los movimientos de estos grupos.