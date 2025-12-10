Tres puntos vitales en Europa

Balaídos se prepara para acoger mañana (21 horas) el tercer partido de la Liga Europa de esta temporada, en el que el Celta y el Bolonia buscarán tres puntos vitales para clasificarse para la siguiente ronda del segundo torneo continental. Los vigueses superan en un punto a los boloñeses en la clasificación de la liguilla, aunque les separan ocho puestos (décimo y decimoctavo). Ambos llegan a esta cita con buenas sensaciones después de sumar puntos a domicilio en la última jornada de la Liga y de la Serie A. Los celestes consiguieron un triunfo histórico en el Bernabéu y los rossoblú se llevaron un empate de su visita al Lazio. No ocurrió lo mismo en la anterior cita europea, donde los célticos se dejaron sorprender por el Ludogorets (3-2) y los boloñeses golearon al Salzburgo (4-1).

Durán y Aidoo

Para la cita de mañana, Giráldez continúa pendiente del estado físico de Pablo Durán, que tuvo que retirarse en el descanso del partido del Bernabéu tras lastimarse en un hombro. El club hizo público ayer que el tomiñés está pendiente de nuevas pruebas médicas aunque el diagnóstico inicial apunta a unas «molestias en hombro izquierdo».

Su compañero Joseph Aidoo, sin embargo, no volverá a jugar lo que resta de 2025 al sufrir una «microrrotura en el bíceps femoral izquierdo» durante el partido de Copa en Sant Andreu que le mantendrá dos semanas de baja. El ghanés, que no fue inscrito en la Liga Europa, no reaparecerá hasta enero.

Por otra parte, el Bolonia llega hoy a Vigo, aunque no tiene previsto entrenador en Balaídos, donde a las 18:45 horas está previsto que arranque la rueda de prensa de su entrenador, Vicenzo Italiano. Giráldez y Moriba, por su parte, atenderán a los medios de comunicación en Afouteza a partir de las 13:30 horas, una vez que finalice el entrenamiento previo al sexto duelo europeo del Celta.