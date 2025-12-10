El Inter Miami negocia con el Celta para retener a Allende

La gran temporada de Tadeo Allende en el Inter Miami puede facilitarle un cambio de planes en las próximas semanas, después de que el club estadounidense mostrase su deseo de retener al delantero argentino, cedido por el Celta hasta final de año. El equipo de Florida viene de proclamarse campeón de la MLS Cup 2025, el campeonato regular de Estados Unidos, con un gran protagonismo del todavía jugador del Celta, que marcó el tercer gol de la final y se erigió en el máximo goleador del torneo en los play-off por el título al firmar nueve tantos.

Allende, que se ha convertido en uno de los mejores socios en ataque de Leo Messi, es uno de los objetivos del Inter Miami para la próxima temporada. Así lo desveló hace unas semanas el director deportivo del Celta, Marco Garcés, y ayer lo ratificó el periodista italiano Fabrizio Romano, quien publicó que ambos clubes han iniciado negociaciones por el futbolista. En Vigo están dispuesto a formalizar un traspaso que suponga más de los 4,5 millones de euros que pagó en su momento por el jugador a Godoy Cruz.