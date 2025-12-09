Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Celta visitará al Albacete en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

El Deportivo recibirá en Riazor al Mallorca y el Ourense CF, al Athletic de Bilbao

El Celta visitará al Albacete en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El Deportivo de la Coruña se medirá en casa al Mallorca y el Ourense CF, la sorpresa gallega de esta edición copera, recibirá al Athletic de Bilbao en O Couto.

