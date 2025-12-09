Laporte, baja del Athletic en Vigo, donde podría reaparecer Iñaki

El Athletic Club ha confirmado que la lesión que sufrió Aymeric Laporte el sábado ante el Atlético de Madrid es «muscular», con lo que el internacional apunta a baja varios partidos, por lo que el domingo no estará en Vigo. La lesión del defensa hispanofrancés, que tuvo que ser sustituido en el minuto 33 del choque, está localizada «en la musculatura isquiosural femoral de su pierna izquierda».

El central queda ahora «pendiente de evolución», pero parece complicado que pueda jugar en los cuatro partidos que le quedan al Athletic en este 2025. Para el miércoles ante el PSG, el Athletic quizás pueda contar con Iñaki Williams, quien se ha reincorporado en los últimos entrenamientos con sus compañeros después de perderse hasta nueve partidos por la lesión muscular «severa» que sufrió el 22 de octubre ante el Qarabag en San Mamés.