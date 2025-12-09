Giráldez obtiene su primer triunfo ante un ‘grande’ después de diez intentos fallidos

Nadie duda de que el Celta de Giráldez es capaz de competir con cualquier rival. Así lo ha demostrado el equipo vigués desde que el entrenador porriñés se estrenó con un triunfo en Sevilla y semanas después le plantó cara al Atlético de Madrid en el Metropolitano, de donde se marchó con una derrota por la mínima. Sin embargo, al entrenador del Celta le ha costado mucho celebrar la primera victoria ante un ‘grande’ de la Liga. Es más, tuvo que esperar hasta el undécimo intento para asaltar el Bernabéu el pasado domingo (0-2). Lo máximo que se había acercado a una victoria había sido en los dos empates ante el Atlético de Madrid y en uno frente al Barça, aunque la mayoría de las derrotas se produjeron con marcadores muy ajustados. Solo hubo una excepción, el 5-2 contra el Real Madrid tras una prórroga en la pasada edición de la Copa. Ese partido estuvo rodeado de polémica después de que el árbitro dejase de señalar dos penas máximas en el área de los merengues.

Meses después, el Celta rozó el empate en el Bernabéu (3-2). Lo mismo le ocurrió en la visita al Barcelona la temporada pasada, que finalizó con un 4-3 después de que el equipo de Flick remontase un 1-3 en contra. Ese curso, el conjunto catalán no pasó del empate en Balaídos (2-2).

El domingo pasado, Claudio Giráldez logró el más difícil todavía: ganar en el Santiago Bernabéu diecinueve años después de la última victoria de los célticos en un partido de Liga.