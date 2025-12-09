Ganar fuera de casa es una rutina

Real Madrid y Barcelona son los dos únicos equipos de la Liga que superan al Celta en resultados fuera de casa esta temporada. Aunque los números de los célticos registran el mismo porcentaje que blancos y azulgranas teniendo en cuenta que ambos acumulan más partidos a domicilio que los celestes. En el Bernabéu, el equipo de Giráldez encadenó su cuarto triunfo fuera de casa, cifra nunca antes alcanzada en la historia del club vigués. Esa tendencia, sin embargo, no es nueva, pues los célticos acumulan 8 triunfos en las 15 últimas salidas, en las que solamente han perdido en tres ocasiones: Barcelona, 4-3; Real Madrid, 3-2; y Elche, 2-1.

Con los tres puntos sumados en la visita al Real Madrid, el Celta suma 14 como visitante, de los 19 puntos que acumula en la clasificación general.

Esa puntuación la ha registrado en siete viajes. Con ello, se sitúa por detrás del Real Madrid y el Barcelona como el tercer mejor visitante de esta Liga, aunque iguala a ambos en la media de puntos por desplazamiento: dos por partido a domicilio porque el Real Madrid alcanza los 18 en 9 salidas y el Barcelona, 16 en 8.

El Athletic Club, que el domingo visita Balaídos, aparece en la duodécima plaza de esta clasificación después de sumar 7 puntos en 7 partidos lejos de San Mamés. La tabla la cierra Osasuna, con 2 puntos en 8 desplazamientos.

El excelente comportamiento del Celta a domicilio le ha llevado hasta la décima plaza de esta clasificación. Los 19 puntos sumados en 15 jornadas suponen un mejor registro de los de Giráldez que el curso pasado a estas alturas del campeonato. Entonces, el conjunto celeste sumaba un punto menos (18) que ahora y se situaba dos posiciones más atrás, en la duodécima.

La asignatura pendiente del Celta en esta campaña es su mal balance como local, pues todavía no conoce la victoria en Balaídos en la Liga después de disputar ocho partidos, de los que empató cinco y cedió tres derrotas. El domingo que viene, los de Giráldez tendrán una nueva oportunidad para romper esa mala racha ante la visita a Balaídos del Athletic Club. Una semana después, los célticos cerrarán 2025 en Oviedo, donde buscarán el quinto triunfo consecutivo a domicilio.