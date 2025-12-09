Los datos desmontan las quejas del Madrid: el duelo ante el Celta fue el segundo con más tiempo efectivo de la jornada
Xabi Alonso se quejó de los parones durante el partido y puso el foco en el árbitro; sin embargo, el del Bernabéu fue el choque con menos interrupciones de todo el fin de semana
El encuentro entre Real Madrid y Celta, disputado el pasado domingo en el Santiago Bernabéu, fue el segundo de la jornada 15 con más tiempo de juego efectivo y el que menos interrupciones tuvo. Según los datos de 365Scores, difundidos en redes sociales por el árbitro gallego Mr. Asubío, el balón estuvo en movimiento durante 60 minutos y 14 segundos de los 98:57 que duró el choque, en el que los celestes se impusieron por 0-2. El colegiado andaluz Alejandro Quintero González solo registró 75 parones de juego.
Estas cifras contrastan con el discurso procedente del entorno madridista tras la derrota, empezando por Xabi Alonso. El técnico de los blancos cargó contra el arbitraje nada más terminar el partido. «Nos ha desquiciado la decisión del árbitro. No tenía en cuenta las pérdidas de tiempo, nos cortaban el ritmo, y ha estado muy permisivo. La tarjeta a Carreras no sé, muy discutible. No me ha gustado, eso nos ha descontrolado un poco. Nos ha sacado un poco del partido en esas fases. El arbitraje no me ha gustado», afirmó.
Una parte del madridismo focalizó la derrota en la actuación de Quintero González, que expulsó por doble amarilla a Fran García y a Álvaro Carreras. El lateral vio las dos tarjetas en menos de un minuto por dos entradas a destiempo, mientras que su compañero fue expulsado después de protestar una decisión del colegiado. Según el acta, tras ordenar al madridista Tchouamení retrasar unos metros la posición de una falta, el árbitro recogió estas palabras de Carreras: «Eres malísimo».
El arbitraje también fue analizado desde otra perspectiva por una voz autorizada del colectivo. El ya retirado Antonio Mateu Lahoz valoró en el programa «El Día Después» que Quintero González «no tenía el equilibrio emocional adecuado, porque se precipitó muchísimo». «No te compliques la vida... En el arbitraje las decisiones difíciles vienen solas. Deja sacar. No estás sacando ningún beneficio. Esto es leer los partidos y para esto necesitas experiencia», explicó el excolegiado, señalando la necesidad de mayor calma en la gestión de determinadas situaciones.
Mientras en Madrid se debatía sobre la actuación del árbitro, quedaba en segundo plano el gran partido del Celta, que logró una victoria en LaLiga en el Bernabéu 19 años después. Claudio Giráldez supo cómo anular al equipo de Xabi Alonso y su plantilla firmó una actuación brillante, eclipsada en buena medida en las portadas de la prensa madrileña por el foco puesto en el arbitraje, las expulsiones y el descalabro del equipo merengue.
La acusación de que el Celta perdió tiempo en el Bernabéu también choca con la realidad estadística de la temporada. Hasta el pasado fin de semana, antes de medirse al Real Madrid, el equipo celeste presentaba una media de 58 minutos y 19 segundos de balón en movimiento por partido sobre los 90 reglamentarios. Se trata del mejor registro de toda LaLiga, según los datos aportados por la propia competición. El podio lo completaban el Betis y el propio Real Madrid.
De este modo, el duelo del Santiago Bernabéu enfrentó al primero y al tercero de Primera División en tiempo efectivo de juego, y el desarrollo del partido respondió a esas cifras: mucho balón en movimiento, pocas interrupciones y un Celta que, lejos de perder tiempo, sostuvo su triunfo con una ejecución casi perfecta del plan diseñado por Claudio Giráldez.
