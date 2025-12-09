Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Celta espera rival en la Copa del Rey en el sorteo de hoy

REDACCIÓN

Vigo

El Celta conocerá a primera hora de esta tarde el rival al que se enfrentará en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey después de eliminar en la tanda de penaltis al Sant Andreu barcelonés. El sorteo de la tercera ronda de este torneo tendrá lugar a partir de las 13 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Federación Española de Fútbol. Además del Celta, el Ourense CF y el Deportivo de A Coruña serán los otros representantes del fútbol gallego en esta ceremonia.

Existe un 7 por ciento de posibilidades de que el sorteo depare un derbi gallego en Riazor, pues en caso de un emparejamiento entre el Celta y el Deportivo el duelo se libraría en el campo del equipo de menor categoría. A los célticos incluso podría tocarle un rival de la máxima categoría.

