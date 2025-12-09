El benjamín toca el cielo

Lleva tres años en el Celta y continúa siendo el futbolistas más joven de la plantilla con ficha del primer equipo, por delante de los canteranos que llegaron a Balaídos de la mano de Giráldez. Williot Swedberg no cumplirá los 22 hasta el próximo mes de febrero pero ya puede presumir de haber anotado un doblete en el Bernabéu, algo que no está al alcance de muchos jugadores. De hecho, el anterior céltico en conseguirlo fue un tal Pahíño, hace nada más y nada menos que 77 años. Entonces, como el pasado domingo, el equipo vigués se llevó la victoria del coliseo madrileño (1-4), algo que solo ha ocurrido en ocho ocasiones durante casi un siglo de enfrentamientos entre blancos y celestes.

Williot ya venía avisando de sus preferencias goleadoras ante el Real Madrid, pues ya firmara dos tantos contra los merengues de los nueve que hasta el domingo acumulaba con el Celta en Primera División. Esa cifra de aciertos ante los blancos la dobló el internacional sueco de una tacada, en una actuación estelar que firmaría su paisano Zlatan Ibrahimovic.

Además de su particular querencia por marcarle al Real Madrid, Williot reafirmó con su actuación en el Bernabéu su excelente rendimiento como revulsivo. De los 11 goles que suma en el Liga, 8 los ha conseguido saliendo desde el banquillo. Ese registro, recopilado por Afouteza e Corazón, sitúa al atacante escandinavo como el tercer céltico más efectivo cuando no aparece como titular. Ese apartado, como no, lo encabeza un Iago Aspas que ya acumula 10 tantos después de relevar a un compañero. Los récords del moañés en su club comienzan a ser incontables.

Ante el Real Madrid, tanto el sueco como el gallego irrumpieron en el partido durante la segunda parte, por Pablo Durán y Borja Iglesias, respectivamente. Y ambos fueron los protagonistas del segundo gol. Aspas se inventó una gran asistencia dentro del área pequeña para que Swedberg encarase con ventaja a Courtois, al que superó con una finta para entrar andando con el balón en la portería del Real Madrid. Esa imagen fue el mejor reflejo de lo sucedido el domingo en el Bernabéu, donde el Celta se aprovechó de un desquiciado rival para infligirle una derrota humillante sin necesidad de realizar un gran partido.

El tanto que abría esa victoria histórica también llevó la firma de Williot, un jugador muy habilidoso en la banda que casi siempre encuentra el lugar apropiado cuando aparece en el área rival. Posee instinto para ganarse los espacios. El domingo, además, subrayó su capacidad para realizar extraordinarios remates. En el minuto 53 se acercó a los dominios de Courtois, recibió un pase horizontal de Bryan Zaragoza y se sacó un golpeo de balón con el exterior del pie derecho sin ver la portería. La pelota se marchó al palo del portal del cancerbero belga, que no reaccionó ante un gesto técnico tan imprevisible como inusual.

En el Bernabéu, Williot rompió una sequía goleadora en la Liga que se extendía desde su anterior visita al Bernabéu, en el pasado mayo. Aquel día, el escandinavo se marchó con una sensación agridulce: «Desde pequeño quieres marcar en grandes partidos, pero no dieron ningún punto», dijo sobre los goles que anotaron él y Javi Rodríguez ante Courtois, que en una de las últimas jugadas del partido evitó el empate tras un remate de Pablo Durán. El balón pasó por debajo del cuerpo del belga, pero le rozó lo suficiente para perder fuerza y quedarse a centímetros de la línea de gol.

El domingo, el benjamín del Celta firmó su primer doblete en la Liga española, en la que acumula 59 partidos. Este curso se ha perdido seis jornadas por un esguince de tobillo que sufrió en un partido con la selección sueca sub-21. Al comienzo de este curso, Swedberg dijo que le gustaría firmar una gran temporada para acudir al Mundial. Suecia no estará en la próxima cita mundialista, pero el joven delantero podrá tocar el cielo con el Celta, como hizo en el Bernabéu.

Miguel Román: medrar a partir de las rotaciones

Miguel Román se ha acostumbrado a llegar a sus objetivos por caminos diferentes a los habituales. De hecho, firmó por el Celta Fortuna después de destacar en el Choco y en el Pontevedra y mientras era cortejado por equipos como el Barcelona. El fútbol le ofrecía la posibilidad de medrar, pero prefirió ralentizar la marcha y firmar por el filial céltico. El domingo fue titular en el Bernabéu. No causó ninguna sorpresa porque el gondomareño se ha ido abriendo camino en el equipo de Claudio Giráldez aprovechando las rotaciones. Partía como quinto centrocampista de la plantilla al comenzar la temporada y ha escalado peldaños para contabilizar dos titularidades seguidas. A su buen rendimiento en la medular, Román añade su capacidad para el remate (se estrenó como goleador ante el Levante) y su versatilidad para jugar en cualquiera de las dos posiciones del doble pivote que maneja Giráldez. Ante el Real Madrid actuó más de ancla que Moriba. A ambos les tocó trabajar a destajo para frenar a unos rivales con mucho poderío físico, colaborando en la buena organización defensiva para anular la capacidad goleadora de Mbappé, los desbordes de Vinícius y los tiros desde la frontal de Valverde, Bellingham y Güler.Además de todo ese trabajo gris, el gondomareño mostró la lucidez suficiente para poner pases en profundidad y darle mayor dinamismo a la pelota para intentar sorprender al rival.No lo tuvo fácil para disfrutar de un partido como el del domingo en el Bernabéu, pues Giráldez no le dio la oportunidad de debutar en Primera División hasta el cuarto partido, contra el Villarreal. Su gol ante el Levante elevó su rango en el equipo y las rotaciones le han llevado hasta la titularidad.