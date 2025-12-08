Otra zancada hacia el Mundial

Borja Iglesias contempló el final del partido desde la banda pero había ayudado a definirlo dentro. El santiagués volvió a realizar una exhibición de «nueve». Peleó con los centrales locales, los sujetó, retuvo el balón para dar pausa y lo distribuyó con criterio. Casi todas las acciones de ataque del Celta que cuajaron tuvieron que pasar por sus pies. Casi todos los alivios, en los momentos de mayor agobio por parte del Real Madrid, se produjeron con balones hacia él. Por eso, pese al cansancio, lo mantuvo Claudio Giráldez sobre el césped durante casi los noventa minutos.

«Borja es muy inteligente en las lecturas del partido y en las presiones. Nos aporta mucho órden, además del talento que tiene. Ha estado muy bien contra jugadores duros de roer en el cuerpo a cuerpo y ha sostenido muchos balones para el equipo», elogió el preparador porriñés, que ha sido una figura básica en la resurrección de la carrera del ariete, a quien en Sevilla casi daban por prejubilado.

Él mismo ha confesado que en el Celta ha recuperado su amor por el fútbol. Ahora galopa hacia el Mundial, necesitado como está Luis de la Fuente de un jugador de sus características, aunque sea como plan B. No ocultaba Borja Iglesias su emoción, siendo como es un jugador que se mueve por corazón. «Tremendo», exclamaba, lanzando una ojeada hacia la fiesta que los aficionados celticos estaban montando en uno de los anfiteatros, y ya más táctico, añadía: «Hemos leído muy bien el partido. Hemos tenido fortuna en las situaciones que hemos tenido, pero hemos estado bien».

No le parece extraño a Borja que el Celta sufriese más tras la expulsión de Fran García, aunque pueda resultar paradójico a primera vista. «Con el equipo que tienen y la calidad es difícil igualarlos, pero lo hemos leído bien», insiste. «Tuvimos posesión, jugamos en campo contrario... Hemos hecho un partidazo».

Apunta otra aparente contradicción, que en realidad describe la temporada, con el equipo logrando fuera lo que no consigue en Balaídos, al contrario de lo que sucedió la pasada Liga: «El año pasado no éramos capaces de ganar fuera y este año ganamos aquí».

«Se ha enrarecido el partido», acepta sobre un final presidido por el nerviosismo madridista y la multiplicación de las expulsiones. «Son situaciones de parones que a todos nos han generado dudas y ellos se han desesperado un poco más de la cuenta».