Williot, uno de los protagonistas de la jornada

De los 11 goles que Williot Theo Swedberg ha marcado en LaLiga EA Sports con el Celta, cuatro se los hizo al Real Madrid. No podía ser otro el equipo ante el que firmase su primer doblete en el fútbol español. En un Santiago Bernabéu donde ya había marcado y donde impulsó a uno de los mejores visitantes del torneo para devolver a Xabi Alonso a una situación de inestabilidad.

El Celta de Claudio Giráldez se coronó en el Bernabéu. Un triunfo de equipo con un gran protagonista por encima del resto. Si el bloque defendió unido, logró desfigurar a un Real Madrid apático en el esfuerzo con defensa de cinco, a la lección en la lectura de partido de Borja Iglesias o el peligro constante de Bryan Zaragoza por el costado izquierdo, se le añadió la brillantez en la definición de Williot.

Swedberg cae ante Rudiger. / Chema Moya

Su primer gol dinamitó el partido y provocó los silbidos de hartazgo de la afición del Real Madrid hacia sus jugadores. Ninguno estuvo intenso en la marca y el Celta tocó con calidad, encontró a Bryan Zaragoza y su centro desde el costado lo remató con brillantez el centrocampista sueco. De primeras. De tacón. Ajustado al poste, donde ni Thibaut Courtois podía llegar.

Aquel primer gol en el Bernabéu

No era la primera vez que Williot experimentaba la sensación de marcar al Real Madrid en el Bernabéu. Lo hizo el pasado mayo pero ese día su gol no dio puntos al Celta que cayó 3-2. En esta ocasión sería diferente y estuvo en todo lo decisivo del choque. A él, pisándole por detrás en una acción desmedida, fue la entrada de Fran García que dejó en inferioridad numérica al equipo de Xabi Alonso para convertir en una odisea el intento de remontada.

Y como premio recibió el broche final, la oportunidad de entrar a la portería madridista andando con el balón cosido a un pie, tras una gran acción de equipo que certificaba en el tiempo añadido el cuarto triunfo de visitante de un Celta que vuela lejos de Balaídos.