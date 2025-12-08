Williot salda una cuenta pendiente

Williot volvió para vengarse. La última jugada del partido, esa en la que encara a Courtois para regatearlo como si fuera un cono, fue como un salto en el tiempo. La acción traslada de forma inevitable a otra noche en el Bernabéu de hace unos meses cuando el sueco encaró a Lunin en parecidas circunstancias y fue derribado de forma descarada. Un penalti que se fue al limbo y que fue el pistoletazo de salida para el terrible arbitraje que sufrió el Celta ante el Real Madrid y que le apeó de la Copa del Rey. Aquella herida aún duele y lo hará durante mucho tiempo.

Williot, sesenta pulsaciones casi siempre, regresó de su lesión a tiempo de cobrarse su particular venganza con el Real Madrid. Irrumpió en el descanso del partido en sustitución del lesionado Pablo Durán. Tardará en olvidar el partido. Desde ayer está ya en la historia de las noches cargadas de simbolismo del Celta. Dos detalles supremos de calidad que derribaron al Real Madrid. En el primero recibió un balón desde la izquierda y lo resolvió con un remate casi «de desprecio», un toque tan estético como inesperado que durmió en el rincón de la portería del Real Madrid.

Pero el gran momento llegó en el descuento cuando recibió en el corazón del área un envío de Bryan. Y a partir de ahí, como si jugase a cámara lenta, sentó a Courtois con un quiebro de puro talento que mandó el colosal meta belga al otro lado. Luego entró en la portería casi andando, como si estuviese en un picado con un grupo de compañeros en Afouteza.

Williot ha convertido al Real Madrid en su principal víctima. De los once goles que ha marcado en Primera División desde que aterrizó en Balaídos cuatro de ellos los ha conseguido ante el Real Madrid. La lesión ha impedido que esta temporada el Celta hubiese disfrutado de la ayuda del sueco, pero que en cuanto ha regresado no ha tardado en hacerse notar para felicidad del Celta. Y además, con la carga simbólica que ha tenido ese regate a Courtois.