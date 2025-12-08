'Streamers' y narradores se rinden a los «golazos» del Celta en el Bernabéu: «Yo, si fuera Swedberg, hoy me retiraba del fútbol»

En el minuto 53, Bryan Zaragoza puso un centro al corazón del área donde apareció Williot para rematar de forma primorosa el balón a un rincón de la portería. Así relató Faro de Vigo, en su crónica del partido disputado este pasado domingo entre el Real Madrid y el Celta, el primer gol marcado por el jugador sueco en el Bernabéu.

«Golazo» fue la palabra más repetida por narradores del encuentro en radios y televisiones de dentro y fuera de España, a la que se unieron otros epítetos y descripciones como «gol técnicamente brillante», «taconazo», «remate espectacular», «sutil toque de tacón», «magia de Williot» o «genialidad».

«El gol es una maravilla», cantaba el periodista Antonio Romero desde la cabina del coliseo blanco para Carrusel Deportivo de la cadena SER. «Williot, en una maniobra espectacular tocando de taco, (...) para silenciar el Bernabéu».

En redes sociales, sobre todo en X, los calificativos se disparan, pero los más llamativos son los que surgen cuando el encuentro está en directo. Y es que no son pocos los creadores de contenido y 'streamers' que se dedican a comentar y narrar partidos de fútbol que puedan tener tirón como el que protagonizaron Real Madrid y Celta, en la noche del 7 de diciembre.

El Celta se enfrenta al Real Madrid en el estadio Bernabéu / Chema Moya (EFE) / Alejandro Matías (LOF)

Desde Perú

«Qué golazo de taquito, huevón», expresa el tiktoker peruano @peruvianpov, al que le siguen en esta red social cerca de 230 mil usuarios.

«Qué pedazo de leyenda es Iago Aspas»

El 'streamer' Davo (@davooxeneize) multiplica por diez esa lista de 'reclutas' en su cuenta de TikTok. Este creador de contenido argentino, hincha del Boca Juniors y devoto de Maradona como se puede comprobar en la decoración del lugar desde donde se conecta con el resto del mundo, atesora 2,3 millones de seguidores y acostumbra hacer directos en su perfil de 'Kick'.

De su retransmisión del choque entre blancos y célticos, una cuenta de recopilación de clips recogió su reacción ante los goles del Celta, quedándose con el segundo, aún siendo el primero «un excelente gol de taco, pero ¿vieron cómo es este gol? Es impresionante este pase que mete. Pero pará, ¿Iago Aspas, con 38 años, entró del banco en el minuto 88 y en cuatro minutos dio este pase? Es dios. Es dios, Iago Aspas, amigo, ¡Qué golazo!», expresa Davo mientras aplaude la jugada para terminar concluyendo: «Qué pedazo de leyenda es Iago Aspas».

Desde Colombia

El Jota (ElJota_30) es otro tiktoker que desde Colombia sigue y narra los encuentos del Real Madrid, siempre enfundado con la camiseta blanca. Este madridista no pudo más que plegarse ante los goles del Celta, a los que reaccionó con una mezcla de rabia y alabanzas, al más puro estilo colombiano: «No te la creo, no te la creo. Uy no ¡Uy no, bro! (viendo el pase de Aspas). ¡Qué hijoeputa golazo, pana! ¡Qué humillación tan perra, pa!. ¡Qué golazo, bro, qué golazo!».

Desde Argentina

Otro 'streamer' que retransmite desde su canal de Kick es danicr4K_18, un argentino madridista que comenta la retransmisión de la televisión de su país. En ella muestra su reconocimiento y aplaude sin paliativos el segundo gol de Williot, mientras de fondo se escucha a los narradores: «Iago Aspas, eterno. ¡Mete una pelota con una sabiduría!. Así, de primera, casi sin mirar. Te diría que casi con un poquito de desprecio para que Swedberg se sacase de encima al gigante Curtois».

«Es para decir, 'yo cuelgo las botas'»

El partido del Bernabéu está levantado ampollas en el feudo blanco. La forma en la que el Real Madrid perdió ante un Celta sólido, que no solo le jugó de tú a tú a los blancos en su propia casa, sino que le sacó los colores con una merecida victoria y con dos golazos, ha puesto a su entrenador Xabi Alonso al filo de la destitución.

Pero mientras las portadas y titulares deportivos, así como la mayoría de las publicaciones en redes sociales, se centran en la crisis del Madrid, otras reflexiones ahondan en el heróico partido de los célticos, y en este caso, en el bigoleador de la noche. El 'tiktoker' @morenza_14 sentencia: «Yo, si fuera Swedberg, hoy me retiraba del fútbol. No va a llegar a una cima superior que meter un gol de tacón, y en el segundo, chorrearte a todo el Bernabéu, a todo el Madrid, y darte el lujito de marcar un gol, entrando con una conducción en la portería. Es para decir, 'yo cuelgo las botas', acabo de hacer historia, aquí me quedo».

Crónicas de agencias internacionales

En cuanto a las crónicas de las agencias internacionales de noticias, éstas apuntan a la audacia técnica («audacious goal with his heel») en el primer gol y en la frialdad definitoria («inventive heel-flick»), en el segundo, subrayando el recurso creativo y poco habitual.

Swedberg aparece como un atacante capaz de marcar con un gesto técnico de fantasía y luego «rubricar» la noche con un segundo gol tranquilo en una «stunning 2-0 win» en el Bernabéu.