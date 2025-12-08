«Son tres puntos como cualquier otros»

Claudio señaló que «es bonito para todos» el poder ganar en el Santiago Bernabéu, 19 partidos después, aunque apuntó que, para él, los tres puntos que valen «como cualquier otros» en la temporada.

«Tiene mucho más significado lo de Getafe la temporada pasada porque conseguimos clasificarnos para Europa. Ganar en el Bernabéu es bonito para todos, pero son tres puntos y valen como cualquier otros. Me quedo con la imagen del equipo, la sobriedad y el buen juego en algunos momentos», dijo en rueda de prensa.

«Defendimos bien y tuvimos la suerte que se necesita para ganar en el Bernabéu, porque tuvieron ocasiones para empatar o ganar», añadió.

«Hay un partido hasta la media hora en la que fuimos capaces de salir de su presión. Luego, tienen más físico y ritmo que nosotros y te hunden. En los primeros 15 minutos de la segunda mitad tratamos de hacerles daño al espacio. Intentar hacerles daño por el lado de Bellingham y Vinícius», analizó.

Un Giráldez que fue autocrítico en la forma en la que su equipo generó la ventaja numérica, tras la expulsión de Fran García por doble amarilla en el minuto 64.

«Pudimos tirar el partido tras la expulsión, porque no estuvimos bien con la pelota. Pero estoy contento por la afición, por el club y por los chicos, que merecen esta victoria», señaló.

Además, ponderó la labor de Borja Iglesias para conseguir ganar 0-2 al Real Madrid. «Borja es muy inteligente en las lecturas del partido y en las presiones. Nos aporta mucho órden, además del talento que tiene. Ha estado muy bien, contra jugadores duros de roer en el cuerpo a cuerpo, y ha sostenido muchos balones para el equipo», señaló.

También explicó el estado de otro delantero, Pablo Durán, quien dejó el terreno de juego tras el descanso por dolor en el hombro. «Es un animal. Aguantó el dolor. Era importante mantener la energía tras el partido de Copa. Quisimos aguantar lo máximo posible. Viene arrastrando molestias en el hombro y esperemos que no sea nada importante. Agradecerle el coraje y el esfuerzo físico que ha hecho; un jugador con mucho pundonor», dijo.