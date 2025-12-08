Segunda portería a cero de la historia en el Bernabéu
La victoria lograda anoche en el Santiago Bernabéu no solo rompió una racha de 19 años sin ganar en Chamartín con un inédito cuarto triunfo consecutivo como visitante, sino que sirvió a Radu para firmar la segunda portería a cero de la historia en terreno blanco en LaLiga, igualandoel histórico registro conseguido por el mítico Carlos Fenoy en 1977. El argentino era hasta ayer el único portero en la historia celeste que había acabado un partido en el Bernabéu sin recibir goles, aunque entonces el Celta no logró pasar del empate.
