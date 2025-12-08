«Nos han desquiciado las decisiones arbitrales»

Xabi Alonso quiso restar trascendencia a la derrota al asegurar que son «solo tres puntos» y que «queda mucha Liga», a la vez que no quiso entrar a valorar, al ser preguntado por ello, sobre si su puesto como técnico está en peligro.

«Todos estamos enfadados, evidentemente. No era el partido ni el resultado que queríamos. Desde el inicio, esa lesión de Militao nos ha hecho daño, nos ha costado recomponernos anímicamente. Fuimos ajustando cosas pero no ha salido el partido que queríamos. Hay que pasar página lo más rápido posible; son solo tres puntos y queda mucha Liga. El miércoles tenemos el partido de ‘Champions’ contra el City para quitarnos este mal sabor de boca», declaró en rueda de prensa.

«No fue lo que esperábamos. El partido lo planteamos para jugar con buen ritmo y apretando contra un rival bueno. Pero nos han faltado cosas», continuó.

«Nosotros pensamos en lo siguiente. El momento después de la derrota en casa duele, pero tenemos que mirar hacia delante juntos. Representando al club que representamos. Con orgullo y la exigencia necesaria para mirar hacia delante», insistió.

Unas críticas tras caer ante el Celta en un partido en el que Xabi Alonso se mostró enfadado por el arbitraje, después de que dos de sus jugadores -Fran García y Álvaro Carreras- fueran expulsados.

«Nos han desquiciado las decisiones del árbitro. No me ha gustado la actuación. La tarjeta a Álvaro -Carreras- muy discutible… nos ha descontrolado un poco y lo que nos ha sacado un poco en fases del partido. El arbitraje no me ha gustado», criticó.