El Celta pone patas arriba el Bernabéu

El conjunto de Giráldez llegaba al inasequible campo del Real Madrid vivo en todas las competiciones, pero con dudas por la menesterosa imagen contra el Ludogorets, la derrota sin filo cedida en Balaídos frente al Espanyol y las dificultades sufridas contra el modesto Sant Andreu para acceder a la tercera ronda de Copa.

Todo ello se disipó anoche con la victoria en un estadio donde no se celebraba la consecución de los tres puntos desde aquel gol de Jorge Larena allá por el año 2006 y contra un rival que había ganado a los celestes los últimos 11 partidos. Fue un triunfo coral, con mejores prestaciones defensivas que ofensivas, pero también con protagonismo individual, singularmente de Williot, que tomó cumplida venganza del latrocinio sufrido la pasada temporada en la Copa con aquel clamoroso penalti incomprensiblemente hurtado por Munuera Montero .

El sueco apareció tras el intermedio para desnivelar un partido que el Celta arrancó con valentía, manejó con criterio cuando el rival apretó y resolvió, no sin apuros, cuando la expulsión de Fran García parecía allanarle el camino. Cada vez más desesperado, el Madrid acabó desquiciado después de que la roja a Carreras que dejase al descubierto la pobreza de ideas de un equipo construido para ganarlo todo que no acaba de carburar.

Un once de lo más titular.

Arrancó el Celta con un once de lo más titular que podía esperarse, salvo por la ausencia de Aspas, de nuevo revulsivo en LaLiga, y la sorpresa de Mingueza, que había jugado 120 minutos en Copa. Giráldez situó al catalán en banda izquierda para evitar su emparejamiento con Vinicius, cuyo marcaje recayó sobre un Carreira muy solvente, que apenas cedió terreno frente al brasileño. Línea de tres en el eje defensivo con gran nivel de la titularísima tripleta Javi, Starfelt y Marcos Alonso; Miguel Román para acompañar a Moriba en el medio y Pablo Durán en el flanco derecho del frente ofensivo, Bryan Zaragoza en el izquierdo emparejado con Asencio y Borja en punta. Gran tarde de todos ellos.

lesión de militao.

Al Madrid se le complicaron pronto las cosas con la grave lesión de Militao, caído en acto de servicio para evitar un mano a mano de Pablo Durán frente a Courtois tras un gran pase al espacio de Javi Rodríguez. Fue el principio de una noche aciaga para los blancos que todavía iba a complicarse mucho más. Poco hubo más del Madrid, salvo un testarazo en un córner de Bellingham que Radu sacó con un parada enorme, un tiro de Vinicius que el cancerbero celeste desvió con una imponente mano abajo y, ya avanzado el segundo tiempo, un tiro alto de Mbappé, que perdonó tras un control estratosférico enviando el balón por encima del travesaño. Pero los celestes también perdonaron. Durán estrelló en el cuerpo de Courtois un mano a mano servido por Borja Iglesias en un primer tiempo en el que el Celta buscó la espalda al Madrid, pero tomó malas decisiones en los metros finales como para finalizar con éxito sus llegadas

la venganza de williot. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío y el atacante sueco la ejecutó con gelidez, casi sin inmutarse, para dejar congelado el Bernabéu menos de un año después de aquel estrepitoso penalti que Munuera Montero se tragó miserablemente en la Copa. Williot entró en el campo antes de lo esperado, por la lesión de Pablo, y se movió por la banda derecha, cayendo un tanto al centro en una posición inusual, pero con mucha inteligencia para estar en el momento preciso justo donde el Celta lo necesitaba.

El primer gol fue un paradigma de sutileza, desviando con un ligero movimiento del pie un certero centro de Bryan (otro de los que sale reforzado) para desviar la pelota y engañar por completo a Courtois. El segundo, ya con el Madrid a la desesperada, fue todo un alarde de personalidad, aprovechando un buen servicio de Rueda para regatear al gigante belga y acompañar la pelota hasta la misma cocina. Una gran noticia el partido de Williot, al que el Celta había echado mucho de menos por un inicio de curso un tanto titubeante, agravado luego por una inoportuna lesión con la selección sueca sub 21 que lo ha mantenido alejado de la competición mucho más tiempo del previsto.

borja, mucho más que goles. La victoria contra los de Xabi Alonso refuerza a muchos, desde Carreira hasta Bryan Zaragoza, pasando por Javi Rodríguez o Starfelt, pero deja sobre todo clara la enorme importancia que Borja Iglesias tiene para este Celta, ya no para anotar, sino para encontrar casi siempre lo que el equipo necesita, bien para aguantar la pelota, bien para descargar el juego, bien para combinar o encontrar un pase ganador. Todo un líder.