El Celta asalta el Bernabéu

La victoria del Celta ayer en el Bernabéu tiene que valorarse en función del rival y el escenario, porque es la octava en 69 visitas al coliseo madrileño. Desde 2006 no ganaban los célticos en la Liga en este campo. Además, supone el cuarto triunfo consecutivo a domicilio de los célticos, un registro nunca antes conseguido en la historia del club en la máxima categoría. Williot Swedberg fue el autor de los dos goles del equipo vigués, que se adelantó en el marcador en el minuto 53 y sentenció el partido en la prolongación, cuando el rival ya jugaba con dos menos tras las autoexpulsiones de Fran García y de Carreras. Los jóvenes laterales blancos pagaron con su inocencia el estado de nerviosismo en que el que se ha instalado un Real Madrid que se aleja un poco más del liderato del Barcelona y el miércoles recibe a un Manchester City que puede agravar la situación de Xabi Alonso al frente del equipo. El Celta, por su parte, regresó a casa con 3 puntos, que le sitúan en la décima plaza, y ya pensando en Europa, pues el jueves recibe al Bolonia.

A este Celta le gustan los grandes escenarios. Sus jugadores salen a jugar con un extra de motivación. Ayer en el Bernabéu, los de Giráldez realizaron una gran presentación, recordando al equipo que la temporada pasada llevó a los blancos a la prórroga en la eliminatoria de Copa y en la Liga a que reclamase el final al árbitro para evitar el empate. Con la defensa muy adelantada, presionaron bien y surtiendo de buenos balones al ataque cuando robaban la pelota. En la primera parte, el mayor protagonismo de los célticos se lo llevó Pablo Durán, a pesar de que el tomiñés se lastimó un hombre en una mala caída en los primeros minutos y el dolor le dejó en el vestuario en el descanso. Su relevo, Williot Swedberg dio continuidad a ese protagonismo y firmó un doblete para la historia. El sueco ya marcó el curso pasado en la Liga y el árbitro le negó un claro penalti en la polémica eliminatoria de Copa en ese mismo campo. Ayer se estrenaba en esta Liga y se cobraba su particular venganza contra un rival al que le espera una complicada semana de críticas.

Pablo Durán tuvo la primera oportunidad del partido tras un buen pase de Bryan Zaragoza. El de Tomiño forzó hasta el límite a Militao para que el brasileño impidiese un remate franco ante Courtois que finalmente el árbitro anuló por fuera de juego. El central se rompió muscularmente en esa acción y tuvo que ser sustituido en el minuto 23 por Rüdiger. Entre medidas, el equipo de Xabi Alonso aprovechaba su poderío físico para poner en apuros a Radu en un saque de esquina. El remate del Belingham lo despejó el portero rumano, que interceptó un remate lejano de Güler y otro de Vinícius dentro del área en el minuto 45.

Pero eso no fue todo en ambas áreas durante un primer tiempo en el que el Celta mantuvo a raya al Real Madrid e incluso se permitió el lujo de generar otra buena ocasión de Pablo Durán tras una buena triangulación. El tomiñés, pese a lastimarse un hombro, acaparó el peligro en el área rival.

Los célticos, por su parte, sufrieron en otra ocasión tras una conexión entre Vinícius y Mbappé. El francés cedió a Güler a la altura del punto de penalti y el turco llegó forzado para mandar el balón rozando el palo de la portería de Radu.

A pesar de ese intercambio de golpes, muy temido por los rivales del Real Madrid, el Celta salía con vida de los primeros cuarenta y cinco minutos en el Bernabéu, que mantenía un sospechoso silencio, casi fúnebre, como esperándose lo peor. Era una buena noticia para un rival que llegaba a la cita con dudas sobre su juego tras las malas actuaciones ante el Ludogorets en Europa y el Sant Andreu en Copa.

Y ante un Real Madrid al que le sobra talento pero le falta compromiso para defender y presionar a los rivales, el Celta se mantuvo firme en la retaguardia, con un Radu seguro que atajó sin problemas un obús de Valverde.

Con un Borja Iglesias pletórico en el juego de espaldas para dar apoyo en la construcción ofensiva, el Celta se presentó en el área de Courtois en el minuto 53. El balón le llegó a Bryan Zaragoza, que filtró un centro al área, donde Williot se movió sin vigilancia y sacó un maravilloso golpeo con el exterior de la pierna derecha que se coló en la portería del Real Madrid.

El Bernabéu no daba crédito a la impericia de sus estrellas ante un Celta al que el rival le puso una alfombra roja con la expulsión de Fran García por dos tarjetas amarillas consecutivas.

Con superioridad numérica, sin embargo, el equipo vigués sintió el vértigo de poder ganar en un gran escenario y comenzó a quemarle el balón en el pie. Con el Bernabéu apretando, el Real Madrid reaccionó y tuvo el empate en un balón largo de Rüdiger que Mbappé amansó con clase y ante la salida de Radu se inventó una vaselina pero el balón se escapó por encima del larguero.

En la recta final del partido, los nervios también se adueñaron de los jugadores de Xabi Alonso y de todo el banquillo blanco. No lo supo aprovechar el Celta, que continuó sufriendo en los saques de esquina. En uno de ellos, Tchouameni remató flojo y, a continuación, Gonzalo envió el balón fuera tras un centro desde la izquierda.

Giráldez acabó recurriendo a la experiencia de Aspas para disputar los últimos minutos, en los que Carreras se buscó la expulsión tras recriminar al árbitro que le sacase una tarjeta amarilla por una falta clara. La roja al zaguero ferrolano enloqueció al banquillo, a donde el colegiado se dirigió para mostrar otra roja y zanjó las protestas de los jugadores blancos con varias amarillas. El Celta aprovechó la ocasión para marcar el segundo gol. Williot burló con un quiebro a Courtois tras un pase de Aspas.