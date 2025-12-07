Xabi Alonso: «El Celta es exigente, juega bien y tiene las cosas claras»

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, arrancó ayer hablando de San Mamés, como punto de inflexión: «Fue un buen partido. Completo, redondo. Y ahora queremos darle continuidad. Ganar más partidos y estar lo más arriba posible... porque en abril y mayo hay que estar donde hay que estar». Y se refirió al rival de hoy: «El Celta es un equipo exigente que juega bien y tiene las cosas claras» , advirtió.

Con las lesiones de Trent Alexander-Arnold y Carvajal, todo a punta a que Valverde podría volver al lateral, posición que no le atrae especialmente. Xabi habló sobre esa posibilidad: «Tenemos que valorar qué decisión tomamos, pero hay otras opciones. Fede siempre antepone la necesidad del equipo y siempre ha jugado ahí a un gran nivel. Pero puede haber otras opciones. Mañana veremos. Le recuerdo partidos en los que ha dado un grandísimo nivel: Barça, Juve... Sabemos cuál es su posición, pero es muy generoso, quiere ayudar al equipo y representa muy bien los valores del club. Poder tenerle es un lujo».

También tuvo palabras para Mbappé y la comparación con Cristiano Ronaldo: «Kylian está en camino de hacer historia en el Real Madrid, como lo hizo Cristiano. Por ambición, números... está entre los elegidos. El día a día con él es muy bueno. El querer tener una influencia con el resto, lo que contagia, es algo que comparte con Cristiano. Ahí, veo similitudes. Cristiano es Cristiano y Kylian, es Kylian. Están ahí. Los dos son excepcionales. Tenemos mucha suerte de tener a Kylian y hay que aprovecharlo».

Xabi elogió el crecimiento de Güler, que en Bilbao se quedó en el banquillo: «Tiene la capacidad de tener diferentes alturas o influencia, en función de lo que necesite el equipo. Sabe organizar y a la vez, dar el pase decisivo. Incluso llegar en segunda línea. Depende de lo que haya alrededor, se puede adaptar. Esa calidad da flexibilidad a los planteamientos. Pero está creciendo mucho y hay que invertir en él, como dije en el Mundial; porque es diferente».

Y habló de su estado de ánimo: «Estoy bien. Sé dónde estoy, la exigencia que tiene el club y que hay que tener la templanza necesaria para quedarse con lo fundamental».