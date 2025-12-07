Radu, otra vez al revés
El Sant Andreu presume con buen humor de haber "competido" con el Celta
Siempre será buena noticia ver a Radu al revés. El portero, que no había estado bien en el gol de Kike García la semana pasada, recuperó otra vez su versión salvadora en remates puntuales del Real Madrid. Y festejó la victoria como en Vitoria, tras vender al Alavés: posando cabeza abajo en la foto del equipo.
Mientras, en redes sociales, el Sant Andreu ha presumido con buen humor de haber competido mejor o al menos durante más minutos con el Celta, al que llevó hasta la tanda de penaltis en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.
