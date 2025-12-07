Giráldez: «No llega lo que estamos dando, tenemos que mejorar el nivel»

Claudio Giráldez asume que su equipo necesita «mejorar el nivel» de juego ofrecido en partidos como ante el Ludogorets o el Sant Andreu, pero considera que los resultados condicionan los análisis en el fútbol. En ese sentido, agradece los piropos de Xabi Alonso hacia el juego del Celta, que hoy visitará a un Real Madrid que también está cuestionado tras los últimos malos resultados que le han privado de liderar la Liga.

«Por ahí nos lo dicen bastante que jugamos bien. Jugar bien o mal importa poco en el fútbol. A mí me importa. Cuando ganamos parece que jugamos mejor, cuando no ganamos parece que jugamos peor. Tenemos que buscar la manera de jugar bien y ganar. Es la exigencia que tenemos nosotros. Si Xabi dice que jugamos bien lo agradezco. Habrá otros que digan que jugamos muy mal», explicó ayer el entrenador del Celta en Afouteza.

Esos elogios no evitan la autocrítica de Giráldez: «Tenemos que mejorar muchas cosas para jugar cada vez mejor, para cada vez ganar más partidos. En esa exigencia vivimos, sabiendo también que hacemos muchas cosas bien y que estamos mejorando en muchas cosas del juego», recalcó.

Esta noche, el Celta afronta un complicado duelo en el Bernabéu, donde solo ha sumado 7 victorias en 68 visitas. Giráldez no se fía de la irregularidad de los blancos. «Cada vez es un equipo más completo y tenemos que estar entendiendo muy bien lo que pasa en el partido, sabiendo estar en zonas que seguramente no nos gustaría pero que va a tocar defender muy bien ahí. Y tener mucha personalidad con la pelota para poder salir de una presión variable. No llega lo que estamos dando, tenemos que mejorar nuestro nivel». Y elogia a Xabi Alonso: «Me parece uno de los mejores del mundo, tanto cuando jugaba como ahora como entrenador. Si tienen paciencia en el club, va a hacer una labor espectacular en el Real Madrid».

Y Giráldez pone el foco en que su equipo avance en el juego ofensivo: «Tenemos que mejorar nuestros números en ataque. Los que están más cerca de la portería saben que lo tienen que mejorar. Trabajan para ello», añadió el técnico.

«Encantado de que nos toque el Dépor; el objetivo son los octavos de final de la Copa»

El Celta conocerá el martes el rival de la tercera ronda de la Copa del Rey. El Deportivo es uno de los posibles rivales en este torneo y Giráldez se muestra «encantado» si tuviese que afrontar un derbi con el equipo coruñés. «Es una de las opciones. Hay una parte muy buena que es la cercanía. Evidentemente, es un derbi que siempre es motivante para todo el fútbol gallego. Si nos toca el Dépor, encantado. Si no toca el Dépor, que toque un rival que podamos estar disponibles para hacer un buen partido en un contexto adecuado y con un viaje lo más corto posible. Eso es lo que nos gustaría», señaló el entrenador del Celta, que se marca un objetivo inmediato en el torneo copero: «En el fútbol todo se iguala cuando empieza el partido. Tenemos que pasar la eliminatoria, nos toque quien nos toque. Llegar a los octavos de final es el objetivo que tenemos y cualquier rival que nos toque va a tener, de una manera u otra, dificultad. Pasar fácil no existe. Seguramente ahora le damos mérito al 0-7 del año pasado en Salamanca».