Control de calidad en el Bernabéu

El Real Madrid regresa a casa sin el primer puesto de la clasificación después de perderlo en un mes jugando en canchas ajenas, debido al partido de la NFL, para enfrentarse a un Celta que mejora como visitante pero que ha encadenado tres malas actuaciones ante Ludogorets, Espanyol y Sant Andreu. El reencuentro con el exigente coliseo madrileño supondrá una prueba de control de calidad para Xabi Alonso, cuestionado ya como gestor de la plantilla blanca, y para Claudio Giráldez, con pasado madridista como futbolista novel, que no encuentra las claves para que su equipo recupere el equilibrio en defensa y en ataque. Los merengues querrán refrendar el buen partido en San Mamés (0-3) y los célticos, dejar atrás su mediocre actuación en la Copa ante un Sant Andreu que le llevó hasta la tanda de penaltis para superar la eliminatoria.

Alonso vuelve a sufrir la carencia de efectivos en el lateral derecho tras la lesión de Trent-Alexander Arnold. Y como Carvajal también continua de baja, el entrenador guipuzcoano recurrirá posiblemente al canario Asencio para defender ese costado, el más imprevisible esta temporada para los rivales debido a los continuos cambios de piezas en todo ese carril, pues Rodrygo no encuentra una línea de continuidad y Mastantuono ha visto menguada su presencia en el campo.

Giráldez, por su parte, deja en Vigo a Sotelo, Ristic y Cervi, por decisión técnica, mientras que Aidoo es baja por lesión tras dañarse el bíceps femoral el jueves en la Copa. Llama la atención la ausencia de un Sotelo que fue pieza imprescindible en la medular al comienzo del curso, pero el vigués ha ido perdiendo peso hasta aparecer de manera intermitente en los últimos compromisos. Fue titular ante el Sant Andreu, cita en la que Ristic solo disputó la primera parte al solicitar el cambio por problemas físicos.

Después de encadenar tres partidos sin ganar, el Celta se presenta de nuevo como visitante en la Liga, donde mejor rendimiento ha alcanzado esta temporada. De hecho, suma tres victorias consecutivas (Osasuna, Levante y Alavés) en sus últimas salidas. Esta noche, además, regresa a un Bernabéu en el que el curso pasado puso contra las cuerdas al Real Madrid, tanto en la eliminatoria de Copa como en el duelo liguero. El primero se resolvió a favor de los blancos tras una prórroga y una polémica actuación arbitral y desde el VAR. Y en el campeonato regular, los de Giráldez rozaron el empate (3-2), que evitó en el último instante Courtois con ayuda del césped, tras un remate de Pablo Durán.

Los célticos solo han ganado en siete ocasiones en el coliseo madrileño. La última fue en 2017, en una eliminatoria de Copa. En la Liga, la sequía del conjunto vigués se extiende hasta 2006. De la actual plantilla celeste, solo Marcos Alonso, Javi Rodríguez, Williot, Cervi y Aspas han marcado en el Bernabéu. Borja Iglesias, el máximo referente ahora mismo en el ataque del equipo de Giráldez, no ha podido celebrar ningún gol en sus once enfrentamientos contra el conjunto madrileño. El atacante compostelano, que acumula 5 tantos en la Liga y que viene de estrenarse como goleador del Celta en la Copa, se reencontrará esta noche con Xabi Alonso, que dirigió al ahora céltico en su efímero paso por el Bayer Leverkusen.

Para sumar su cuarta victoria consecutiva a domicilio, el Celta está obligado a atar en corto a Kylian Mbappé, que firmó un doblete en San Mamés y ya suma 25 goles esta temporada. El francés tiene como socio a un Vinícius que conserva su gran desborde pero ha perdido peso en el juego ofensivo. Evitar que ambos dispongan de espacio para correr será una de las claves para que el Celta pueda sacar algún beneficio que le asiente en la zona tranquila de la tabla y le permita afrontar con menos apuros el apretado calendario que le espera antes de las vacaciones navideñas. El Bernabéu acogerá hoy una cita en la que ambos equipos se someterán a una prueba de calidad, pues no han logrado alcanzar un juego consistente.